O possível retorno de Justin Bieber na música em 2025

Após um hiato de quatro anos, o astro canadense Justin Bieber estaria planejando um aguardado retorno à música em 2025. A informação foi divulgada pelo jornal norte-americano Puck News, que cita fontes próximas ao cantor. “Bieber precisa do dinheiro e quer trabalhar”, revelou uma fonte ao veículo, destacando que o cantor estaria disposto a reconquistar seu espaço na indústria.

O último grande show de Bieber foi em setembro de 2022, durante o Rock in Rio, no Brasil. Na época, o artista também tinha apresentações marcadas em São Paulo, mas precisou cancelá-las devido a questões de saúde. Em julho do mesmo ano, ele revelou estar enfrentando a síndrome de Ramsay Hunt, condição que causou paralisia temporária no lado direito do seu rosto.

Embora afastado dos palcos, Justin surpreendeu os fãs ao realizar uma apresentação intimista em fevereiro de 2024, em sua cidade natal, Toronto. Além disso, marcou presença no casamento do homem mais rico da Ásia, em julho do mesmo ano, com um show exclusivo.

Nos últimos anos, o cantor tem se dedicado a novos papéis fora da música. Ele expandiu sua atuação como empresário e também se tornou pai. Em agosto de 2024, nasceu Jack Blues Bieber, seu primeiro filho com a modelo Hailey Bieber.

Outro detalhe que chamou atenção foi o rompimento de sua parceria profissional com Scooter Braun, empresário que gerenciava sua carreira desde 2008. A decisão, anunciada recentemente, pode indicar que Bieber está reformulando sua estratégia para o tão esperado retorno.

Justin Bieber deixa de seguir Scooter Braun no Instagram

Justin Bieber deixou de seguir Scooter Braun no Instagram.

Vale destacar que eles estão ligados desde 2008, quando Scooter começou a gerenciar a carreira de Bieber, após descobri-lo no YouTube.

Segundo a Billboard, em agosto de 2023, a revista relatou que Bieber ainda estava sob contrato por mais quatro anos, após uma série de alterações em seu acordo com Braun feitas em 2020.

Em junho de 2024, Braun anunciou sua aposentadoria da gestão e manteve seu papel como CEO da HYBE America. Vale lembrar que vários artistas deixaram a SB Projects, incluindo Ariana Grande, Demi Lovato e J Balvin.

“23 anos. É há quanto tempo sou empresário musical”, escreveu Braun em uma declaração postada no Instagram. “Justin e Ariana eram adolescentes quando comecei com eles. Justin, um garoto de 13 anos tocando nas ruas do Canadá, e Ariana, uma jovem atriz na Nickelodeon. Vê-los se tornarem as lendas que são hoje será para sempre uma das minhas maiores honras. À medida que mudamos nossas relações de trabalho agora, continuarei a torcer por eles com a mesma paixão que tive em cada um de seus humildes começos.”, afirmou.

Vale destacar que o último álbum de Justin Bieber, Justice, foi lançado em 2021. Ele se tornou sua oitava entrada no primeiro lugar na parada Billboard 200.