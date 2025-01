Grammy 2025 mantém data apesar dos incêndios

Apesar dos devastadores incêndios florestais que atingiram Los Angeles, o Grammy 2025 ocorrerá na data originalmente marcada, 2 de fevereiro, no Crypto.com Arena, conforme anunciou a Recording Academy.

A cerimônia, que tradicionalmente celebra as conquistas da música, agora ganhará um novo propósito: arrecadar fundos para as vítimas do desastre e apoiar os socorristas.

A Recording Academy, juntamente com a MusiCares, fundação que auxilia profissionais da música, iniciou uma campanha de arrecadação após os incêndios. Em apenas uma semana, mais de US$ 2 milhões foram levantados para ajudar os afetados, incluindo músicos e trabalhadores do setor. A iniciativa também visa apoiar os socorristas que têm dedicado esforços heróicos na contenção do fogo e no resgaste de vítimas.

Os organizadores do evento confirmaram que, apesar das dificuldades enfrentadas pela cidade, a cerimônia seguirá com o intuito de oferecer apoio financeiro às famílias afetadas. A transmissão será transmitida ao vivo pela CBS, e o evento contará com performances de artistas e tributos que homenageiam a força da comunidade de Los Angeles, além das tradicionais entregas de prêmios.

Grammy 2025: Possíveis eventos beneficentes

Além do Grammy, estão sendo organizados eventos beneficentes para ajudar a cidade. Um deles seria um show de arrecadação de fundos, ainda sem detalhes divulgados, mas que envolveria a MusiCares e outras entidades do setor musical.

Esta abordagem focada em ajudar os necessitados também foi vista em edições passadas, como as de 2021 e 2022, quando o foco estava em apoiar os afetados pela pandemia da COVID-19.

O impacto dos incêndios em Los Angeles foi profundo, com muitas casas e empresas destruídas. Apesar disso, a cidade começa a se recuperar, e o Grammy será uma plataforma para unir a comunidade da música e mostrar resiliência diante da adversidade. Em resposta à crise, a Recording Academy e a MusiCares continuam trabalhando com as autoridades locais para garantir que a ajuda chegue rapidamente a quem mais precisa.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis