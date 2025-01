Shakira no Brasil: Novos ingressos disponíveis para o RJ e SP

Os fãs de Shakira no Brasil têm uma nova chance de garantir ingressos para os esperados shows da cantora colombiana, que fazem parte de sua turnê “Las Mujeres Ya No Llorán”.

A produtora Live Nation anunciou que novos ingressos foram disponibilizados nesta segunda-feira (13) para o show no Rio de Janeiro, que ocorrerá no dia 11 de fevereiro, e também para São Paulo, onde Shakira se apresentará no dia 13 de fevereiro.

Após a rápida venda dos ingressos de meia-entrada para o show no Rio, a Live Nation anunciou a reabertura de vendas para todos os setores. O evento será realizado no Estádio Nilton Santos, localizado na zona norte da cidade. Os preços variam de acordo com o setor, com ingressos disponíveis para a Pista Premium, Pista, Cadeira Sul e Cadeiras Inferior e Superior, com valores que vão de R$ 220 a R$ 950, dependendo da modalidade de ingresso (meia ou inteira).

A turnê de Shakira no Brasil traz um show com grandes sucessos da cantora, incluindo os hits “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” e sua mais recente música de sucesso. A artista, que tem uma enorme base de fãs no Brasil, expressou recentemente sua empolgação por iniciar sua turnê no país, destacando a relação especial com o público brasileiro.

Shakira: Preços e disponibilidade de ingressos

Além do Rio, Shakira se apresenta também no Estádio Morumbi, em São Paulo, no dia 13 de fevereiro. Em São Paulo, os ingressos para os setores Pista Premium A e B, Pista, Cadeira Inferior, Cadeira Superior e Arquibancada estão disponíveis para compra. Os valores variam entre R$ 245 e R$ 980, com a opção de ingresso de meia-entrada e inteira.

Com a nova disponibilidade de ingressos, os fãs têm uma oportunidade única de conferir a cantora ao vivo, após uma espera longa devido à alta demanda. A cantora colombiana promete um espetáculo inesquecível, reforçando seu compromisso com o público brasileiro.

