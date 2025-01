Justiça mantém proibição de música de Adele após acusação de plágio

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) confirmou a proibição de reprodução, distribuição e comercialização da música “Million Years Ago”, da cantora britânica Adele, sem autorização do compositor brasileiro Toninho Geraes.

A decisão judicial, emitida na última quinta-feira (9), inclui uma multa de R$ 50 mil por infração. Toninho acusa a artista de plágio, apontando semelhanças com sua composição “Mulheres”, eternizada por Martinho da Vila.

Toninho Geraes processou Adele, o produtor Greg Kurstin e as gravadoras Sony e Universal, alegando que “Million Years Ago”, do álbum 25 (2015), tem trechos semelhantes a “Mulheres”. O compositor pede uma indenização de R$ 1 milhão, além de direitos autorais corrigidos. Embora a decisão do TJRJ não trate ainda do mérito da indenização, a liminar vigente suspende o uso da canção em qualquer formato, digital ou físico.

Adele: Repercussão e próximos passos

O caso chamou a atenção do público e da mídia, especialmente pela relevância de “Mulheres” na música brasileira e o impacto global de Adele. A cantora ainda não se pronunciou sobre o caso. Especialistas ressaltam que disputas de direitos autorais são complexas, podendo gerar precedentes significativos para a indústria. Enquanto isso, o processo segue em tramitação, aguardando desdobramentos.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis