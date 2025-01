Anitta dá bronca em fã que invadiu o palco em show no Maranhão

A cantora Anitta protagonizou um momento inusitado e tenso durante sua apresentação no evento Ensaios da Anitta, realizado no último sábado (11/01), em São Luís, no Maranhão. Durante o show, um fã invadiu o palco e surpreendeu a artista, que não escondeu seu descontentamento com a atitude.

Enquanto falava com o público sobre sua recente turnê internacional de divulgação do álbum Funk Generation e sua volta ao Brasil, Anitta foi surpreendida pela invasão de um homem no palco. Visivelmente surpresa, a cantora rapidamente o repreendeu: “O que é isso, meu Deus? Não, amor, você nem foi convidado! Desce!”

A artista, conhecida por sua postura firme e transparência, continuou a dar a bronca ao invasor, aproveitando o momento para alertar o público sobre o problema que tais ações podem causar. “Imagina se todo mundo aqui resolve invadir o palco, bofe? Não sobe sem eu chamar não, gente. Vai tomar um coió.”

Após o episódio, Anitta se pronunciou novamente, reforçando sua aversão a situações como essa. “Eu não tenho paciência nenhuma pra quem invade o palco. Eu fico com ódio, com vontade de bater. Não subam no meu palco se eu não chamar”, declarou.

Anitta: Repercussão nas redes sociais e entre os fãs

O incidente rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com vídeos do momento sendo amplamente compartilhados. A atitude de Anitta dividiu opiniões. Muitos fãs e internautas apoiaram a postura da cantora, destacando a importância de respeitar os limites dos artistas para evitar situações de risco durante eventos ao vivo.

Por outro lado, algumas pessoas criticaram o tom da resposta da artista, sugerindo que poderia ter sido mais leve. Ainda assim, grande parte dos comentários ressaltou que a segurança e o controle do palco são essenciais tanto para os artistas quanto para o público.

A apresentação em São Luís marcou o retorno de Anitta aos palcos brasileiros após uma série de shows internacionais e reforçou seu compromisso com a conexão com os fãs. Apesar do imprevisto, o show continuou com a energia característica da artista, mantendo a animação e interação com o público presente.

Esse episódio reacendeu o debate sobre a relação entre fãs e artistas, especialmente em eventos ao vivo, onde invasões de palco não só representam uma falta de respeito, mas também podem colocar em risco a segurança de todos os envolvidos.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis