Beyoncé doa US$ 2,5 milhões para ajudar vítimas dos incêndios em Los Angeles

A cantora Beyoncé, por meio de sua fundação BeyGOOD, anunciou uma doação de US$ 2,5 milhões para apoiar os esforços de reconstrução e assistência às vítimas dos devastadores incêndios florestais que atingem Los Angeles.

A fundação, criada em 2013, tem um histórico de apoio em crises humanitárias e desta vez destinará os recursos para famílias, igrejas e centros comunitários diretamente impactados pela tragédia.

Os incêndios, que começaram na última terça-feira, atingiram severamente as regiões de Altadena e Pasadena, destruindo milhares de casas, negócios e veículos. Além de ajudar famílias que perderam tudo, BeyGOOD também apoiará a recuperação de igrejas e centros comunitários para atender às necessidades imediatas dos moradores locais.

Até o momento, pelo menos 11 pessoas perderam a vida, e os números podem aumentar, já que as equipes de resgate continuam trabalhando na busca por desaparecidos. A tragédia, agravada pelos ventos intensos de Santa Ana, colocou Los Angeles em estado de emergência e mobilizou diversas organizações em busca de soluções.

A contribuição da fundação BeyGOOD se soma a outros esforços significativos de empresas e instituições ligadas ao entretenimento. A Walt Disney Company anunciou uma doação de US$ 15 milhões para ajudar na reconstrução das comunidades afetadas, enquanto a Paramount e a Fox Corp. contribuíram com US$ 1 milhão para a Cruz Vermelha Americana e o Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

Além disso, a Warner Music e a Blavatnik Foundation se comprometeram com US$ 1 milhão para iniciativas de socorro. A Live Nation planeja um evento beneficente, o FireAid, no Intuit Dome em Inglewood, marcado para 30 de janeiro, e o Grammy Awards de 2025, que será realizado em Los Angeles no início de fevereiro, deve incluir ações de arrecadação para as vítimas.

Beyoncé: Solidariedade em momentos de crise

O gesto de Beyoncé e outras organizações reforça a importância da solidariedade em tempos de calamidade. O apoio financeiro e as ações beneficentes são fundamentais para reconstruir a vida das famílias afetadas, além de fortalecer comunidades que enfrentam desafios intensos.

Com as doações e iniciativas como o FireAid, espera-se que as vítimas dos incêndios em Los Angeles encontrem o suporte necessário para recomeçar, enquanto a cidade se une para superar essa difícil tragédia.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis