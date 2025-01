Quando será o último show de Pitty antes da pausa

Após quatro intensos ciclos de produção e apresentações, Pitty anunciou que fará uma pausa por tempo indeterminado na sua carreira. A cantora e compositora compartilhou a decisão com os fãs através de suas redes sociais, afirmando que o descanso é necessário para “preparar o solo para novos frutos”. Ela destacou que o hiato visa permitir uma reflexão e reabastecimento criativo, essencial para o futuro de sua trajetória musical.

No entanto, antes de se afastar dos palcos, Pitty ainda tem uma agenda de shows programados até março de 2025, oferecendo uma última oportunidade para os fãs se despedirem temporariamente. Entre as apresentações finais, destacam-se shows em várias cidades do Brasil, com um repertório que inclui o aclamado álbum Matriz e outras produções recentes.

A agenda dos shows finais de Pitty é a seguinte:

25/01 – Festival de Verão, Salvador – BA

14/02 – Ginásio do Sesi, Caxias do Sul – RS

15/02 – Espaço Flor de Lis, Criciúma – SC

15/03 – BeFly Hall, Belo Horizonte – MG

20/03 – Teatro Positivo, Curitiba – PR

21/03 – Espaço Unimed, São Paulo – SP

22/03 – Fundição Progresso, Rio de Janeiro – RJ

Tudo o que se sabe sobre a pausa de Pitty

Após um período intenso de atividades nos últimos anos, a cantora Pitty confirmou que fará uma pausa em sua carreira musical a partir de 2025. A artista divulgou a decisão em suas redes sociais, explicando que suas próximas apresentações, programadas para ocorrer entre janeiro e março, serão as últimas antes do hiato.

Desde a retomada dos eventos pós-pandemia, Pitty manteve uma agenda cheia, com projetos marcantes como a turnê do álbum “Matriz” (2019), o projeto colaborativo PittyNando ao lado de Nando Reis, a celebração dos 20 anos do álbum “Admirável Chip Novo” (2003) e uma performance especial com Emicida no festival João Rock. Essa fase de grande produtividade culmina agora em uma pausa para descanso e renovação criativa.

Em seu comunicado, Pitty afirmou: “Depois de 4 ciclos intensos — me equilibrando entre criação, direção e presença em grandes projetos — é hora de pausar, reabastecer e preparar o solo para novos frutos. A inspiração tem seu próprio tempo, e essa pausa é essencial pra o que está por vir.”

Embora tenha indicado que as performances ao vivo se encerrarão em março, Pitty está confirmada como uma das atrações do festival The Town, em São Paulo, no dia 7 de setembro. O evento, organizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio, contará também com artistas como Iggy Pop, CPM 22, Green Day e Sex Pistols. Este show deve ser uma das últimas oportunidades para os fãs verem a cantora nos palcos antes de seu hiato.