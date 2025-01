Antonio Calloni desabafa sobre demissão da Globo: "No olho do furacão" - (crédito: Reprodução/Instagram)

Antonio Calloni, considerado um dos maiores atores de sua geração, e que está em atividade até hoje, abriu o coração sobre o fim do contrato de exclusividade mantido com a Globo por mais de 30 anos, e que foi rompido após sua participação no remake de Renascer (2024).

"No olho do furacão"

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista opinou acerca das transformações ocasionadas no mercado de trabalho televisivo, ao qual ele considerou ‘no olho do furacão’. "O mercado, na totalidade, está se transformando. Nós estamos no olho do furacão e ainda não temos dimensão de entendimento. Só saberemos mesmo daqui a um tempo. Mas de maneira imediata o que há são muitas opções de trabalho e de produção", iniciou.

"Por um lado é bom por conta da variedade e por outro, há de se negociar com a qualidade, para ela não decair. E isso é um perigo. Talvez o mercado tenha que se preocupar um pouco menos com o lucro e mais com a qualidade – obviamente não descarto a importância do lucro, mas a qualidade artística é o que pega o público, que não se encanta por quanto custou um produto mas com a qualidade e aí a gente tem que investir", declarou Antonio Calloni.

O artista veterano, que faz o maior sucesso pelo corpo sarado no auge dos seus 63 anos, ainda alfinetou acerca dos investimentos reduzidos em torno de produções. "O barateamento das realizações faz com que a qualidade fique cada vez pior", declarou Calloni.

