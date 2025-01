Esticada, "Garota do Momento" derruba Ibope da Globo

Garota do Momento, atual novela das seis da Globo, é considerada um sucesso nas redes sociais e no mercado publicitário. No entanto, apesar dos feitos, a trama assinada por Alessandra Poggi derrubou a audiência do horário.

Em cartaz desde 4 de novembro, a saga estrelada por Duda Santos e Pedro Novaes, e antagonizada por Maisa Silva possui média parcial de 17,2 pontos na Grande São Paulo, em suas primeiras dez semanas, de acordo com dados consolidados do Kantar Ibope. No mesmo período, a antecessora, No Rancho Fundo (2024), anotava média de 19,0. Ou seja, a queda nos índices foram de 9,4%.

No comparativo com o remake malsucedido de Elas por Elas (2023), por exemplo, Garota do Momento registrou uma elevação, visto que a releitura anotava média parcial de apenas 15,5, e consolidou-se como o maior fracasso da faixa em mais de 50 anos.

Apesar do sinal de alerta, a Globo decidiu esticar Garota do Momento em mais 18 capítulos. Prevista inicialmente para terminar em 30 de maio, a trama deve ficar no ar até o dia 27 de junho, com 202 capítulos, e será sucedida por Êta Mundo Melhor, a continuação de Êta Mundo Bom! (2016), sob autoria de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.

