Atriz de "Tieta" morreu aos 35 anos durante exibição de novela

Nos capítulos recentes de Tieta (1989), atualmente em reprise na Globo, uma nova personagem surgiu: Silvana, filha de Marcolino (Otávio Augusto) e Juracy (Ana Lucia Torre), interpretada por Claudia Magno.

A personagem em questão se envolveu com o casado, Comandante Dário (Flavio Galvão), e divdidiu opiniões à época. A novela, atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, foi a oitava da carreira precoce da atriz, que faleceu aos 35 anos, quatro anos após sua participação na trama de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares.

A atriz de Tieta, para quem não sabe, morreu em 5 de janeiro de 1994, enquanto estava no ar com a personagem Josefina, de Sonho Meu. Na ocasião, ela deu entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde permaneceu por quase 30 dias internada.

De acordo com o boletim médico divulgado na época, a causa da morte de Claudia Magno foi causada por "insuficiência respiratória aguda decorrente de infecção respiratória e choque séptico". Coincidentemente, o período foi bastante assolado pelos casos de Aids, e rumores apontaram que a atriz teria desenvolvido a doença, mas a família sempre negou a informação.

Cláudia Magno começou sua carreira na dança e no teatro, e nas telinhas, estreou em 1982, na novela Final Feliz. Posteriormente, ela emplacou trabalhos em: Roda de Fogo (1986), Champagne (1983), Um Sonho a Mais (1985), Roda de Fogo (1986), Fera Radical (1988), O Dono do Mundo (1991) e Felicidade (1992).

O post Atriz de ‘Tieta’ morreu durante exibição de novela aos 35 anos sob suspeita de HIV foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.