BBB 25: Vitória Strada já negou romance com par romântico de novela

Vitória Strada, atriz, que entrou no BBB 25 com seu amigo, Mateus Pires, já teve o nome envolvido em várias polêmicas, inclusive sobre um suposto namoro com o ator João Vicente, atual apresentador do Papo de Segunda.

Tudo começou quando os atores apareceram em um clima de intimidade na festa de lançamento da novela Espelho da Vida, de Elizabeth Jhin, em 2018. Na época, a atriz era Júlia Castelo, a protagonista da trama, e João o mocinho Alain Dutra. Durante o evento, eles ficaram de mãos dadas vendo o teaser da trama.

Leia também: Geisy Arruda aposta na ousadia e recebe elogios: "Que bela tentação"

Na época, a atriz negou romance com o ator. "Estou solteira. Não dá tempo de namorar", comentou para revista Quem. João Vicente também negou o romance. Atualmente, Vitória Strada namora o ator Daniel Rocha. Recentemente, o ator fez um textão expressando o seu amor pela atriz.

"Sabemos que muitos vão tentar, de diferentes maneiras, gerar ruídos em nossa história. Uma história que estamos construindo de forma discreta, sempre visando preservar o amor de duas pessoas que compartilham a vida fora das câmeras. Então, nós dois temos um pedido importante a todos vocês: RESPEITO, GENTILEZA E AMOR!", reforçou.