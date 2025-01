Luciana Gimenez quebra o silêncio sobre drogas e álcool

Luciana Gimenez costuma chamar a atenção dos internautas de plantão. Isso porque, a apresentadora, de 55 anos, viraliza em vídeos na curtição até o amanhecer, em lugares improváveis, e virou assunto recentemente após ter sido especulado que teria beijado a atriz Julia Gomes, do remake da novela Chiquititas (2013), durante uma festa de Ano Novo em Trancoso, litoral da Bahia.

Em entrevista à revista Quem, a empresária e contratada da RedeTV! desmentiu as especulações acerca do uso de substâncias além de álcool para se manter elétrica nos lugares.

"Quem me conhece sabe"

"Quero dizer que meu Ano-Novo foi maravilhoso. Amo uma praia. Sou inimiga do fim. Não uso nenhum tipo de aditivo, como todo mundo que me conhece sabe. Nem beber, eu bebo. Vai… Um drink. Mas é isso. Curti muito", afirmou Luciana Gimenez, que ainda ressaltou a importância de priorizar as vivências do momento.

"Acho que, hoje, na minha vida, cada minuto conta muito e, exponencialmente, conta mais do que qualquer momento anterior. Estou aproveitando até o fim", disse ela, que está solteiríssima. "Se tiver festa e eu estiver gostando, vou até o sol amanhecer", pontuou Gimenez.