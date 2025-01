Tarólogo manda a real sobre BBB 25: "Cansativo"

Nesta segunda-feira (13/1), estreia o BBB 25. Apesar das expectativas dos fãs, o tarólogo Igor Henrique, com mais de 50 mil seguidores na rede social X, confessou que a atual edição vai sofrer um certo desgaste em seu formato. Mesmo com um elenco formado por Gracyanne Barbosa e Vitória Strada.

"Olha, o BBB nos últimos anos só vem caindo em questões de audiência, em questão de aceitação pelo público. Vejo que se cria uma falsa expectativa em cima do programa, com a questão do jardim (carta). Algo que começa até bem, mas é um formato que vai ficando cansativo, aquela coisa macerante, que vai perdendo o público."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Algo que ta muito comum em reality show hoje em dia, que provavelmente vai se repetir mais uma vez, é aquele campeão definido na primeira semana de programa, então é algo que vai perdendo o interesse do público. Porque na primeira semana, já tem um campeão eleito pelo público e, independente do que acontecer, aquela pessoa vai ganhar o programa. Então não tem novidade, não é nada que vai despertar interesse. Algo que começa bem porque cria expectativas, mas vai despeçando as pessoas, porque é o mesmo formato, a mesma coisa", explicou.

Na última sexta-feira (11), Tadeu Schmidt e Rodrigo Dourado, diretor de Gênero variedade, contou da nova dinâmica para conquistar o prêmio que pode alcançar os R$ 3 milhões.

"Nosso prêmio pode alcançar a margem de R$ 3 milhões, como nós já temos feito em outros anos. Tem uma dinâmica especial: em alguns momentos da temporada, junto do nosso parceiro que oferece esse prêmio, os participantes serão submetidos a alguns dilemas, que podem impactar, sim, o prêmio", comentou.