No ar em 'Cabocla', Malvino Salvador arrasa em fotos: "Misericórdia"

O ator Malvino Salvador, nesta segunda-feira (13/1), compartilhou fotos com sua família em plena cachoeira. De sunga, o ex-global mostrou o abdômen trincadíssimo. "Curtindo as férias das crianças no Rio! Aqui tem lugares incríveis que acabamos não aproveitando na correria do dia a dia", colocou na legenda.

"Acho tão sexy esse homem", "Lindo demais", "Galã de Hollywood", "Top", "Se tem uma coisa que eu mais gosto na vida é isso: estar em meio a natureza", "Misericórdia", "Delícia", "Gato", dispararam alguns seguidores. Na galeria de fotos, o ex-global aparece com sua esposa, Kyara Gracie, além dos filhos Rayan, 4, Ayra, 8, e Kyara, de 7.

No ar com Cabocla, o ator passou por uma situação delicada com Carolina Kasting, sua colega na trama. Mas esclareceu que não brigou com Malvino. "Não foi uma briga com Malvino, a cena que estávamos gravando é que era de briga. Já estávamos nos últimos meses da novela e se tratava de uma desavença entre Tobias (Malvino) e Tomé (Eriberto Leão)", começou.

"Como eu estava grávida, fiquei com medo de machucar minha filha (na barriga) e a protegi. Ao pedir que Malvino fizesse a cena mais calmo, não me dei conta que ele estava nervoso porque o personagem dele estava nervoso, e que estava, simplesmente, fazendo seu trabalho de atuação. E ficou tudo bem", concluiu.