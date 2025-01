Geisy Arruda aposta na ousadia e recebe elogios: "Que bela tentação"

Apesar do sucesso com os ensaios explosivos, Geisy ainda enfrenta comentários machistas, principalmente relacionado ao seu corpo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Geisy Arruda, influencer, numa rede social, postou algumas fotos de calcinha cavada e bumbum à mostra para os seguidores. Os elogios foram inevitáveis e bem ousados para a beldade.

‘Tentação’

"Muito gostosa", "Maravilhosa", "Delícia", "Que maravilha", "Gostosa", "Uma deusa", "Muito deliciosa", "Belíssima", "Simplesmente linda", "Que bela tentação", "Mulherão", dispararam.

Apesar do sucesso com os ensaios explosivos, Geisy ainda enfrenta comentários machistas, principalmente relacionado ao seu corpo. Como o que aconteceu, em junho de 2024, em plena praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

"Passei ali e o cara [falou]: ‘Photoshop ajuda muita gente.’ Quase eu dei na cara dele. Não dei por [alguns] motivos. Primeiro, não vale a pena. Segundo, feio para peste. Terceiro, se eu meto a mão na cara dele, eu quebro ele. Escroto. Vou falar um negócio, carioca ou você ama para um caralh* ou você pega um nojo", disparou.