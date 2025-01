Beatriz Reis desabafa sobre fama: "É um meio que tem muito deslumbre"

Beatriz Reis, que se destacou bastante no BBB 24, e, atualmente, é repórter do BBB 25, com Thiago Oliveira, falou com o Observatório dos Famosos sobre como administra o mundo da fama e sua saúde mental, em meio a tantas mudanças.

‘É um meio que tem muito deslumbre’

"Entrar em um reality show é bem profundo, bem intenso, é difícil, tudo junto e misturado. Estou cuidando da minha saúde mental, to numa corrida maluca… Sonho acordada, a minha ficha ainda não caiu com o que aconteceu, foi tudo muito rápido, não tem nenhum ano que tudo aconteceu. Minha vida mudou, já fiz novela, já perdi as contas de quantos comerciais de TV gravei. É uma realidade totalmente diferente do que eu vivia. É um choque. Percebo que minha está área, processando tudo, meus irmãos. A gente é muito simples. […] O principal é cuidar da saúde mental e ter muito pé no chão. É um meio que tem muito deslumbre, mas é importante você se conectar consigo mesmo e não perder a essência. Eu só a mesma Bia, mas com uma vida transformada por Deus", comentou Bia, final do ano passado, em uma coletiva na Virada Salvador.

Nesta segunda-feira (13), dia da estreia do BBB 25, Beatriz Reis confessou que está se sentindo um pouco "confinada" de novo. "Estou muito animada, muito ansiosa. Estou me sentindo um pouco confinada também, porque a sensação de começar o programa, mas agora como apresentadora, do outro lado do elenco. Ano passado era eu, era só uma mera camelô sonhadora, querendo mostrar para o Brasil quem eu era", explicou ao Gshow.

Beatriz Reis não é a única ex-BBB que cobrirá o BBB 25. Giovanna Pitel será uma das apresentadoras do Mesacast BBB. Já Gil do Vigor será, ao lado de Ceci Ribeiro, apresentador do Bate-Papo BBB.