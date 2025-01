Ex-BBB se recupera de plástica: "Passei a enxergar o nariz de outro jeito"

Instagram Se recuperando de cirurgia plástica, Hariany posta fotos de biquíni

Hariany Almeida, ex-BBB de 27 anos, compartilhou um álbum de fotos de biquíni nas redes sociais, pouco após revelar que se submeteu a cirurgias plásticas. A influenciadora detalhou a pressão estética que a levou a realizar uma rinoplastia, mesmo gostando do próprio nariz. "Sofri tanta pressão estética que comecei a enxergar ele de outro jeito", desabafou.

Além da rinoplastia, Hariany também fez uma mastopexia, cirurgia para corrigir a queda das mamas. Ambas as cirurgias foram realizadas no mesmo dia, com o apoio de uma equipe de sete cirurgiões especializados, visando resultados naturais.

Durante o processo de recuperação, Hariany compartilhou detalhes sobre as dificuldades enfrentadas, especialmente durante sessões na câmara hiperbárica. "Foi muito difícil para mim, mas com o apoio da minha mãe e focando na importância para a minha recuperação, consegui superar", relatou.

Em sua postagem, Hariany expressou seu desejo de estar ao sol com biquíni, mas ressaltou seu foco na recuperação total. A transparência da influenciadora sobre os desafios e as motivações por trás das cirurgias gerou empatia e discussões entre seus seguidores sobre os impactos da pressão estética.