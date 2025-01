A lista de ex-BBBs que fazem sucesso vendendo conteúdo adulto

MTV Lumena, Maria e mais ex-bbbs que fazem sucesso vendendo conteúdo adulto

Vários ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB) têm explorado plataformas de conteúdo exclusivo, como OnlyFans e Privacy, para monetizar sua popularidade e oferecer aos fãs acesso a material exclusivo.

Lumena Aleluia, ex-BBB 21, mantém perfis ativos tanto no OnlyFans quanto no Privacy, cobrando cerca de R$ 100 mensais por conteúdo exclusivo.

Maria Melilo, vencedora do BBB 11, ingressou no OnlyFans, oferecendo conteúdo por US$ 30 mensais (aproximadamente R$ 147).

Angélica Martins, participante do BBB 9, também está no OnlyFans, com assinatura mensal de US$ 30 (cerca de R$ 147).

Nati Casassola, ex-participante do BBB 8 e 13, oferece conteúdo no OnlyFans por US$ 25 mensais (aproximadamente R$ 122).

Esses ex-BBBs têm aproveitado sua visibilidade para criar novas fontes de renda, oferecendo aos seguidores acesso a conteúdo exclusivo e personalizado.