The Weeknd adia álbum e cancela show devido aos incêndios em Los Angeles

Os devastadores incêndios florestais que atingem Los Angeles desde 7 de janeiro já causaram a morte de 11 pessoas, deixaram 13 desaparecidos e forçaram milhares a abandonarem suas casas.

Além das tragédias humanas, os incêndios afetaram a rotina de celebridades e a indústria do entretenimento. Artistas como Paris Hilton, que perdeu sua casa, criaram fundos de emergência para ajudar famílias desabrigadas. Jamie Lee Curtis doou US$ 1 milhão às vítimas, enquanto outros artistas têm se mobilizado em apoio às comunidades locais.

Eventos programados para a cidade, incluindo campanhas de filmes rumo ao Oscar, também foram impactados.

O cantor canadense The Weeknd, profundamente tocado pela situação, decidiu adiar o lançamento de seu álbum Hurry Up Tomorrow, que estava previsto para 25 de janeiro, e cancelar o show de estreia no estádio Rose Bowl. O local, que se tornou um ponto de doações para os afetados, reflete o espírito solidário da comunidade local diante da crise.

The Weeknd: Uma Mensagem de Solidariedade

Em comunicado publicado em suas redes sociais, The Weeknd explicou as razões de sua decisão:

“Por respeito e preocupação com as pessoas do condado de Los Angeles, estou cancelando o show no Rose Bowl originalmente agendado para 25 de janeiro. Essa cidade sempre foi uma fonte profunda de inspiração para mim, e meus pensamentos estão com todos os impactados durante este momento difícil.”

O lançamento do aguardado álbum foi reprogramado para 31 de janeiro, com o artista reafirmando seu compromisso de apoiar as comunidades afetadas na reconstrução de suas vidas. Abel Tesfaye, nome real do cantor, destacou que seu foco está em ajudar as pessoas a superarem esse momento desafiador.

Apesar do adiamento, Hurry Up Tomorrow, terceiro álbum de uma trilogia, já está gerando expectativas. O projeto inclui parcerias de destaque, como a faixa “São Paulo”, que contou com participação de Anitta durante sua turnê no Brasil em setembro de 2024.

Enquanto Los Angeles enfrenta os desafios da recuperação, iniciativas de solidariedade continuam a surgir. A decisão de The Weeknd é mais um lembrete de que, em tempos de crise, a união e o cuidado com o próximo são essenciais. Para os fãs, embora o adiamento traga decepção, a prioridade agora é a segurança e o bem-estar das comunidades afetadas.

O cantor agradeceu a paciência de todos e reafirmou sua intenção de trazer esperança através de sua música, assim que for o momento certo.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis