Coldplay apresenta ‘Kaleidoscopic Patchwork Quilt’, um filme do futuro

O Coldplay anunciou o lançamento de Kaleidoscopic Patchwork Quilt, um curta-metragem de 44 minutos que serve como uma extensão visual do álbum Moon Music. O projeto foi desenvolvido por 150 artistas de 45 países, convidados a criar livremente a partir de pequenos trechos do álbum.

A banda descreveu a experiência como uma “colcha de retalhos caleidoscópica”, sem diretrizes ou regras específicas, resultando em uma mistura diversificada de estilos visuais, como animações, colagens digitais e cenas naturais.

“Estamos extremamente gratos pelo talento e dedicação de cada artista envolvido”, disse o grupo em um comunicado. O produtor executivo Ben Mor elogiou o projeto, chamando-o de uma “tapeçaria multimídia ambiciosa e impactante”.

Coldplay: Lançamento imersivo e remix com tecnologia de IA

O filme terá uma estreia global em 22 de janeiro no YouTube, acompanhada de exibições imersivas em 360 graus no Lightroom, em Londres, Manchester e Seul. Além disso, um remix exclusivo será disponibilizado, utilizando ferramentas de inteligência artificial da Microsoft para criar experiências personalizadas e únicas para cada espectador.

A banda revelou que os fãs mais atentos já haviam recebido pistas sobre o filme desde 2019, incluindo referências sutis na arte do álbum Everyday Life. Enquanto isso, Coldplay continua sua turnê Music of the Spheres, com apresentações marcadas em Abu Dhabi e Mumbai nos próximos dias.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis