Lady Gaga confirma show histórico em Copacabana em maio

Conforme o jornalista Lauro Jardim, após 13 anos de espera, Lady Gaga retornará ao Brasil para uma apresentação histórica e gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O evento, intitulado “Lady Gaga Todo Mundo no Rio”, será realizado no dia 3 de maio, com início às 21h e duração estimada de duas horas e meia. Segundo informações divulgadas, o acordo para a realização do show foi firmado entre a Prefeitura do Rio e a produtora Bônus Track.

A apresentação contará com uma área de 28 mil metros quadrados, diversos telões e infraestrutura completa para o público, como banheiros químicos. Fogos de artifício foram descartados, mas o espetáculo promete encantar cerca de 1 milhão de pessoas.

Lady Gaga: Histórico e transmissão ao vivo

Essa será a segunda visita da artista ao Brasil. Lady Gaga esteve no país em 2012, durante a turnê Born This Way Ball, quando realizou shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de visitar comunidades locais.

O show de 2025 segue o modelo do espetáculo de Madonna realizado no mesmo local no ano anterior. Para os fãs que não poderão comparecer, a apresentação deverá ser transmitida ao vivo pela TV Globo, Multishow e pela plataforma Globoplay, garantindo que todos possam acompanhar esse evento marcante, independentemente da distância.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis