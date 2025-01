BBB 25: Diego Hypolito é massacrado fora da casa

Reprodução/ Globo Diego Hypolito

Diego Hypolito, ex-ginasta, nem bem entrou no BBB 25 e já tem provocado ranço nos internautas. Muitos na rede social X acreditam que o irmão de Daniele Hypolito será o novo vilão da edição.

‘Insuportável’

"Tomara que saia com rejeição na primeira semana", torceu um perfil. "Ele é um cara insuportável. Vocês vão ver muito dele aí", profetizou outro. "Já funcionou já, tava dando piti com a irmã na prova, misericórdia", pontuou mais um. "Cara, o Diego é insuportável…", mostrou irritação outro.

Após a primeira prova de resistência do BBB 25, Diego Hypolito ficou com consciência pesada. Em conversa com os brothers, ele lamentou o comportamento. "Achei que eu cobrei demais a minha irmã, depois fiquei pensando… Acho que foi culpa minha. Deixei ela tensa demais. Eu já tinha arrumado o meu jeitinho para eu ficar. Eu estava confortável. […] Ela não tinha um suporte de apoio igual a gente", desabafou.

Recentemente, Diego Hypolito chamou atenção com uma foto de sunga em seu perfil na rede social. Os elogios foram intensos dos fãs.

Tomara que saia com rejeição na primeira semana — Thamires Santos (@KarecaKabeluda) January 14, 2025

falaram que o diego hypólito vai fazer tortura psicológica com a própria irmã pro público acolher ela e depois q ela ganhar vão dividir o prêmio e eu achei genial pic.twitter.com/kHCKD4PQfS — andré (@andreariell) January 14, 2025

Caralho, o Diego Hypólito é INSUPORTÁVEL. Ele só fala dele, das roupas dele, de como ele age e qualquer coisa que não é sobre ele, ele transforma. Eu não sei como essas pessoas aguentaram o monólogo que ele fez sobre quem fez as roupas dele pra ele estar aí #bbb25 — bru pros íntimos (@seggan) January 15, 2025

Cada vez que o Diego Hypolito aparece na minha tv pic.twitter.com/xTy9oev6sk

o diego hypolito tá com cara de que mais dois dias e solta a mamacita dentro dele morro com o sorriso estatico que ele tá desde que entrou — juridico jake gyllenhaal (@dinlenrau) January 14, 2025

Eu tenho UM RANÇO desse transplante capilar mal feito do Diego Hypolito…#bbb25 pic.twitter.com/GlXZJPfvpv — Comentarista do BBB25 (@ocarloscaetano) January 14, 2025

Diego Hypólito Expressions#BBB25 #RedeBBB #BBBB25 #TeamHypolito pic.twitter.com/lg2oz2lXOp — Tiago Pereira (@Tiagupereira) January 14, 2025

