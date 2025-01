Taylor Swift vai levar turnê para a China? Confira o que se sabe

A icônica “The Eras Tour”, de Taylor Swift, que encerrou sua agenda oficial em dezembro passado, pode ganhar um capítulo extra na China. Segundo fontes da imprensa local, há negociações em andamento entre a equipe da cantora e autoridades culturais de Xangai para a realização de um show na cidade.

Zhang Qi, vice-diretor do departamento de cultura e turismo de Xangai, revelou ao jornal The Paper que houve uma reunião com representantes de Taylor Swift para discutir a possibilidade. “Sentimos que isso dependerá do mercado e da atratividade de Xangai. Mas estamos otimistas de que os fãs podem ter esperança este ano”, afirmou.

Caso se confirme, a apresentação será um marco para os admiradores da cantora no país, que esperam ansiosamente por sua visita. Taylor Swift começou a “The Eras Tour” em março de 2023 nos Estados Unidos, com um setlist de 44 músicas e duração superior a três horas. Ao longo da turnê, a artista realizou 149 shows em 53 cidades de cinco continentes, encantando mais de 10 milhões de fãs e arrecadando mais de US$ 2 bilhões em vendas de ingressos.

Embora ainda não haja confirmação oficial, o otimismo das autoridades chinesas aumenta as expectativas dos fãs. Este possível desdobramento reforça a grandiosidade de “The Eras Tour”, que já se consolidou como uma das maiores turnês da história da música.

Agora, o mundo aguarda ansioso pela decisão final, que poderá fazer de Xangai a próxima parada da loirinha mais querida do pop global.

Quais músicas Taylor Swift não cantou na ‘The Eras Tour’

Após o encerramento da histórica The Eras Tour, Taylor Swift concluiu sua turnê bilionária que percorreu quatro continentes e celebrou músicas de 11 álbuns. A cantora, conhecida por seus shows de mais de três horas, fez uma seleção de grandes sucessos, mas não incluiu todas as faixas de sua vasta discografia.

Embora a The Eras Tour tenha abrangido quase toda a carreira de Swift, com duas músicas surpresa em cada show, algumas canções ficaram de fora. Ao todo, seis faixas não foram apresentadas durante a turnê. Confira abaixo as músicas que não apareceram no setlist:

Fearless (Taylor’s Version) : That’s When e Bye Bye Baby

: That’s When e Bye Bye Baby Red (Taylor’s Version) : Girl At Home, Ronan e Forever Winter

: Girl At Home, Ronan e Forever Winter Lover: Soon You’ll Get Better

Taylor Swift realizou o último show da histórica The Eras Tour no BC Place Stadium, em Vancouver, Canadá. A apresentação, que encerrou a terceira noite consecutiva na cidade, marcou o fim de uma das maiores turnês de sua carreira e da música pop.

O show foi repleto de momentos emocionantes. Gracie Abrams, responsável por abrir as apresentações da turnê, fez um discurso tocante sobre o impacto de Taylor em sua vida e carreira. “Como todos vocês, eu cresci com as músicas da Taylor magicamente conectando-se a momentos da minha vida… ela sempre entendeu”, declarou a jovem cantora.