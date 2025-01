Relembre a passagem que Lady Gaga já teve pelo Rio de Janeiro

Lady Gaga, uma das maiores estrelas da música pop, pode estar prestes a retornar ao Rio de Janeiro. Segundo rumores, a cantora estaria negociando um megashow na praia de Copacabana em maio, seguindo o mesmo formato do espetáculo de Madonna em 2024, que reuniu mais de 800 mil pessoas no local. No entanto, nenhuma confirmação oficial foi feita até o momento.

Os fãs brasileiros da “mãe monstro” ainda guardam memórias especiais da primeira e única passagem da artista pelo país. Em 2012, com a turnê Born This Way Ball, Lady Gaga realizou apresentações marcantes no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Durante sua estadia na capital fluminense, ela não apenas subiu ao palco, mas também deixou um legado emocional. Gaga tatuou “Rio” no pescoço em homenagem à cidade e participou de uma partida de futebol com crianças no Morro do Cantagalo, encantando os moradores locais.

“Quero que vocês nunca se esqueçam deste dia, porque esse é o meu lugar favorito em todo o mundo. Eu viajei o mundo inteiro, mas nunca me senti tão feliz quanto estou me sentindo no Rio”, declarou a artista durante sua performance na época.

Apesar de um retorno ter sido planejado para o Rock in Rio em 2017, Lady Gaga precisou cancelar sua participação devido a problemas de saúde. Recentemente, ela mencionou em entrevistas que está ansiosa para reencontrar seus fãs brasileiros.

Os rumores sobre o possível show começaram a circular em novembro de 2024, intensificados após o sucesso do evento de Madonna em Copacabana. O prefeito Eduardo Paes chegou a realizar uma enquete para escolher a próxima estrela a se apresentar na icônica praia carioca, e Gaga foi uma das favoritas.

Com uma carreira que começou em 2008, Lady Gaga lançou sete álbuns de estúdio e conquistou o público com hits como “Bad Romance” e “Shallow”. Além da música, também brilhou como atriz em produções como Nasce Uma Estrela e American Horror Story.

Enquanto os fãs aguardam ansiosos por uma confirmação, a expectativa cresce para que Gaga volte ao Brasil e, quem sabe, marque mais uma vez a história da música na cidade maravilhosa.

Os detalhes revelados sobre o novo álbum de Lady Gaga

Lady Gaga compartilhou novidades sobre seu próximo álbum, provisoriamente chamado LG7, durante uma entrevista ao programa The Breakdown, da Rolling Stone. O disco, que marca seu retorno ao pop tradicional, promete explorar uma ampla variedade de estilos e emoções.

O primeiro single oficial, “Disease”, foi lançado em outubro de 2024, mas Gaga revelou que considera “Die With a Smile”, sua colaboração com Bruno Mars, como a verdadeira introdução a essa nova fase. A canção já está concorrendo ao Grammy 2025 na categoria Canção do Ano.

Segundo Gaga, a parceria com Mars aconteceu durante uma gravação noturna. “Sentei-me ao piano e disse: ‘Ok, Bruno, me mostre os acordes’. Acho que ele não tinha ideia de quão musicista eu sou”, relembrou.

Previsto para fevereiro de 2025, LG7 reflete o amor de Gaga pela música em suas diferentes formas. “O álbum transita por gêneros de maneira quase caótica, mas termina com amor. Essa é a resposta para todo o caos na minha vida: encontrar paz através do amor”, explicou a artista.

Os temas abordados no disco incluem reflexões sobre decisões difíceis tomadas ao longo da vida, mas Gaga destacou que a obra termina em um lugar positivo e esperançoso.

Além da música, a artista já começou a planejar apresentações visuais impactantes, com destaque para sua participação como headliner no festival Coachella 2025. Gaga vê o evento como uma oportunidade de concretizar sua visão artística, algo que não foi possível em 2017, quando substituiu Beyoncé no festival com apenas duas semanas de preparação.

“Os festivais de música são parte da comunidade musical para mim. Nada me afeta tão profundamente quanto a música ao vivo. Para mim, isso é quase uma religião”, afirmou Gaga, mostrando entusiasmo para entregar uma performance memorável.