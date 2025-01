Poliana Rocha cancela viagem e pega pesado na academia

Poliana Rocha, influencer, chamou atenção nesta terça-feira (14), no story, com um compilado de vídeos jogando pesado na academia. Com look fitness, a esposa de Leonardo mostrou como mantém o corpão em forma.

Mas nem tudo são flores. Recentemente, a influencer cancelou uma viagem para ver o seu filho, Zé Felipe, os netos e a nora, Virginia Fonseca, por uma premonição de uma queda de avião. Confiando na sua intuição, ela achou melhor se preservar.

"Vou dividir com vocês uma situação que aconteceu comigo. Na verdade, hoje, eu ia para Mangaratiba. Eu estou com muita saudade de todo mundo. Arrumei minhas malas, comprei presente para as meninas, fiz uma compra de petiscos, coisas que eu sei que eles gostam, arrumei os pilotos, organizei meu cronograma de trabalho de acordo com a viagem. Ontem, eu fiquei pensando muito em queda de avião, o coração deu uma fechada", desabafou.

Poliana Rocha acumula mais de 9 milhões de seguidores na rede social. Recentemente, ela viralizou com uma foto de fio-dental.