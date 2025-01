Ator de "Tieta" perdeu emprego na Globo e enfrentou depressão

Com a reprise de Tieta no Vale a Pena Ver de Novo, o público relembra o saudoso Sebastião Vasconcelos, intérprete do rígido Zé Esteves, pai de Tieta (Betty Faria) e Perpétua (Joana Fomm). Contudo, o que poucos sabem é que o ator enfrentou momentos difíceis após ser demitido da TV Globo, em 2004.

Após quase cinco décadas de carreira e participações em sucessos como Porto dos Milagres, Mulheres de Areia e O Clone, Sebastião viu sua trajetória mudar quando a emissora não renovou seu contrato. Seu último trabalho na Globo foi no remake de Cabocla. De acordo com Vilma Costa, esposa do ator, a ausência de convites para novos projetos afetou profundamente o artista, que entrou em depressão.

"Sebastião andava muito triste e rebelde. Ele se recusava a tomar os remédios e até a comer. Ele emagreceu muito, ficou bem fraquinho e aí resolvemos interná-lo. O médico foi quem descobriu e diagnosticou que ele estava com pneumonia, porque a gente não sabia", contou ela em entrevista ao UOL, em 2013.

Vilma relatou que Sebastião passou a rejeitar cuidados básicos, como alimentação e medicamentos. Ele ficou muito debilitado e precisou ser internado. "Isso para ele é praticamente a morte, perdeu o interesse em viver. Ele sentiu mesmo o golpe quando a Globo não renovou seu contrato", desabafou ela.

A morte de Sebastião Vasconcelos

Mesmo atuando em novelas da Record TV, como Caminhos do Coração e Os Mutantes, o ator não conseguiu recuperar sua antiga alegria. Sua saúde continuou frágil, culminando em internações frequentes. Sebastião Vasconcelos faleceu em 15 de julho de 2013, aos 86 anos, vítima de choque séptico e parada cardiorrespiratória.

O post Ator de Tieta enfrentou depressão após demissão da Globo: "Perdeu o interesse em viver" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.