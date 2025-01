Metallica faz doação milionária para vítimas de incêndios na Califórnia

A banda Metallica anunciou uma contribuição de 500 mil dólares (cerca de 3 milhões de reais) por meio de sua fundação beneficente All Within My Hands (AWMH) para apoiar as vítimas dos incêndios que devastaram Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

O valor foi direcionado à California Community Foundation e à Pasadena Community Foundation, instituições engajadas em assistência emergencial e reabilitação comunitária.

De acordo com dados divulgados, os incêndios iniciados em 7 de janeiro já causaram pelo menos 24 mortes, deixaram 23 pessoas desaparecidas e forçaram a evacuação de cerca de 100 mil pessoas. Mais de 40 mil acres foram consumidos pelas chamas, destruindo 12 mil estruturas comerciais e residenciais. A AccuWeather estima que os prejuízos possam ultrapassar 150 bilhões de dólares (mais de 900 bilhões de reais), configurando-se como uma das maiores tragédias climáticas recentes na região.

“Os números não conseguem articular a magnitude da angústia à medida que a catástrofe destrói famílias e meios de subsistência”, lamentou a banda em suas redes sociais.

Essa não é a primeira vez que o Metallica demonstra solidariedade em momentos de crise. Em maio de 2024, a banda doou 100 mil dólares (aproximadamente 500 mil reais) para a organização Direct Relief, que auxiliou as vítimas das enchentes em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na ocasião, a banda incentivou mais doações e compartilhou informações sobre os danos causados pelas chuvas, destacando seu compromisso com comunidades em dificuldades ao redor do mundo.

Metallica: A atuação da fundação All Within My Hands

Fundada pelo Metallica, a AWMH dedica-se a causas sociais como combate à fome, educação profissionalizante e assistência em desastres naturais. A iniciativa reflete o engajamento contínuo do grupo em devolver à sociedade parte do que conquistaram, promovendo impacto positivo e apoio em momentos críticos.

Além de doações financeiras, a fundação também promove eventos para arrecadar fundos e conscientizar o público sobre a importância da solidariedade.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis