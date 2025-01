Drake retira acusações de manipulação contra Spotify e Universal Music

Drake decidiu retirar sua petição contra Spotify e Universal Music Group (UMG), na qual acusava as empresas de práticas ilegais para inflar os números de streaming do hit “Not Like Us”, de Kendrick Lamar.

O documento, apresentado originalmente em novembro de 2024, alegava que a UMG utilizou bots e ofereceu licenciamento com taxas reduzidas ao Spotify para aumentar artificialmente a popularidade da faixa. Essa música, que inclui críticas diretas a Drake, havia gerado polêmica na indústria musical.

Segundo os registros judiciais, a retirada foi acordada após reuniões entre representantes das partes. O Spotify, que inicialmente se opôs à petição, apoiou a descontinuação do processo, enquanto a UMG manteve sua posição de negação das acusações.

A UMG declarou anteriormente que suas campanhas de marketing seguem práticas éticas e que as alegações de Drake eram infundadas.

Conflito entre Drake e Kendrick Lamar

O embate entre Drake e Kendrick Lamar ganhou destaque em 2024, alimentado por versos provocativos e faixas de diss. A disputa começou com a participação de Lamar na música “Like That” de Future e Metro Boomin, evoluindo para trocas públicas de críticas musicais e culminando no lançamento de “Not Like Us”. Essa faixa se tornou um dos maiores sucessos do ano, consolidando-se como o principal ponto de tensão entre os dois artistas.

Embora a batalha musical tenha dominado os holofotes, a retirada do processo sinaliza uma possível pausa no confronto. A medida também reflete a crescente atenção da indústria musical sobre práticas de promoção digital e a necessidade de maior transparência em plataformas de streaming.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis