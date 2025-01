Luísa Sonza gravou videoclipe? Saiba tudo

Luísa Sonza foi flagrada na última terça-feira (14) durante a gravação de um videoclipe no Rio de Janeiro, ao lado da cantora argentina Emília Mernes. As artistas chamaram atenção pelos figurinos ousados e inusitados, que incluíam próteses para criar um “bumbum enorme” falso, despertando a curiosidade dos fãs sobre a temática do projeto.

Nas imagens divulgadas, Luísa veste um look colado azul que realça a peça cômica, enquanto Emília surge em um traje rosa igualmente chamativo. A química entre as duas estrelas, já queridas em seus respectivos países, promete atrair os holofotes para o clipe, cuja música e conceito ainda não foram revelados oficialmente.

A gravação marca mais uma etapa internacional na carreira de Luísa, que vem conquistando espaço fora do Brasil com colaborações e parcerias de peso. Recentemente, a cantora também desabafou sobre as pressões em torno de sua imagem. “Eu acho que tinha uma certa inocência em exibir o corpo e como eu me via. Para mim, era sobre me sentir bonita e gostosa, e tudo bem. Mas vi as pessoas diminuindo meu trabalho por isso”, disse em entrevista ao programa Ambulatório da Moda.

Já Emília Mernes, uma das vozes mais promissoras da música pop latina, compartilhou sua empolgação em trabalhar ao lado de Luísa, embora tenha mantido segredo sobre os detalhes do projeto.

Com o envolvimento de duas das maiores potências femininas da música latina e o tom irreverente das gravações, o clipe promete ser um evento aguardado pelos fãs de ambas as artistas. As expectativas agora se voltam para o lançamento oficial, que deve surpreender pela criatividade e ousadia características das cantoras.

O significado por trás de ‘Itamambuca’ de Luísa Sonza

Luísa Sonza inicia 2025 com um lançamento marcante: seu novo single “Itamambuca”, uma parceria com o cantor argentino Paulo Londra. O título da música faz referência à famosa Praia de Itamambuca, no litoral norte de São Paulo, um local especial para Londra, que frequentemente visita a região durante suas férias no Brasil.

Os rumores sobre a colaboração começaram a circular quando Luísa interagiu com Paulo Londra em publicações nas redes sociais. Dois dias depois, a confirmação veio por meio de um anúncio oficial, gerando grande expectativa entre os fãs dos dois artistas. Durante o WME Awards by Billboard, Luísa revelou que 2025 será um ano focado em sua carreira internacional.

“Não farei turnê no Brasil este ano. Estou desenvolvendo um novo projeto e álbum internacional, mas quero trabalhar tudo com calma”, explicou. A escolha do nome “Itamambuca” vai além de uma simples homenagem geográfica. A praia simboliza não só a conexão entre os dois artistas, mas também a ideia de leveza e inspiração que marca essa fase na carreira da cantora gaúcha.