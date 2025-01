Rachel Platten transforma “Fight Song” em hino de esperança

Na última segunda-feira (13 de janeiro), Rachel Platten subiu ao palco do State Farm Stadium, no Arizona, para apresentar seu sucesso Fight Song antes do jogo de playoff entre o LA Rams e o Minnesota Vikings.

Conforme o portal Billboard, a performance foi uma homenagem às vítimas dos devastadores incêndios florestais de Los Angeles e aos socorristas que têm trabalhado incansavelmente para salvar vidas e propriedades. “Foi muito maior do que eu e a música”, compartilhou Platten, ressaltando o poder da música em unir as pessoas em tempos de tragédia.

Durante a apresentação, ela adaptou a letra do primeiro verso, transformando-a em um símbolo de resiliência: “Podemos ter sido derrubados/ Mas eu sei que continuaremos.” Segundo Platten, o momento foi profundamente emocional, reforçando a mensagem de esperança e cura em meio à adversidade.

Platten revelou que ela e sua família estão em segurança após precisarem evacuar sua casa preventivamente devido aos incêndios. Apesar do retorno seguro, ela expressou solidariedade com amigos e vizinhos que enfrentaram perdas devastadoras. “Meu coração se parte”, disse a cantora, destacando o sofrimento de amigos que perderam casas e escolas.

Além disso, ela enfatizou como a tragédia pode ser um catalisador para a união, permitindo que as pessoas lamentem juntas, mas também encontrem forças para seguir em frente. “A música pode ser um remédio, uma forma de cura quando as palavras falham”, disse Platten.

Rachel Platten também anunciou sua próxima turnê, “Set Me Free”, que começará em 17 de março em Denver, Colorado, e passará por várias cidades, incluindo Los Angeles, antes de encerrar em Orlando, Flórida, em 9 de maio. Segundo Platten, a turnê será uma celebração profunda e autêntica da liberdade e resiliência conquistadas.

“Não será apenas sobre cantar e dançar, mas também sobre permitir-se sentir e processar emoções”, explicou. “Quero que as pessoas encontrem na música um espaço seguro para explorar suas dores e sua força. Essa turnê será um abraço coletivo de alegria e superação.”

Rachel Platten: O Legado de “Fight Song”

Desde seu lançamento em 2015, “Fight Song” se tornou um hino global de superação e esperança, acompanhando pessoas em momentos de dificuldade. Para Platten, a apresentação no jogo da NFL foi mais uma oportunidade de usar sua música para tocar corações e promover união em tempos de crise. A cantora reafirma o poder transformador da música, especialmente quando as palavras são insuficientes para expressar a dor e a luta coletiva.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis