Pedro Sampaio atualiza fãs após romper ligamento do joelho

O DJ e produtor Pedro Sampaio, de 27 anos, acabou rompendo o ligamento de seu joelho durante um show realizado no último sábado (11). Por conta disso, ele precisará realizar uma cirurgia. A operação, no entanto, não é classificada como urgente e o artista deixará para realizá-la futuramente.

Leia também: Band se pronuncia sobre post polêmico de Renata Fan

Um dos motivos para Pedro optar pelo adiamento da cirurgia é sua extensa agenda de shows, com datas previstas até após o Carnaval. O DJ, no entanto, garantiu que tomará todos os cuidados necessários para não agravar a situação.

Confira o comunicado de Pedro Sampaio na íntegra:

"Me resguardei nos últimos dias para vir aqui dar notícias mais completas pra vocês. No último sábado, enquanto fazia um show, rompi o ligamento do meu joelho, que já estava um pouco afetado após eu me machucar nas férias.

Fui para o camarim receber atendimento e logo voltei pro palco para continuar o show. Após o final do show, fui para o hospital tomar as medidas necessárias.

Quero tranquilizar todos vocês que estou bem e minha agenda de shows segue normal. A cirurgia não tem urgência para ser feita e irei tomar todos cuidados para não agravar a situação. Obrigado por todas mensagens de carinho", disse o artista.