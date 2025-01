Namorado de Andressa Urach posta conteúdo sexual com outro homem - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Arthur Urach, filho de Andressa Urach, confirmou em seu perfil no X (antigo Twitter) que irá gravar conteúdo adulto com Kylian Cria, namorado de sua mãe. A ideia surgiu após Andressa participar de cenas com sua nora, Gabi Ayala. Segundo os dois, se elas podem, eles também têm o direito de realizar essa parceria ousada.

Leia também: Miss Argentina perde título após falar mal do Miss Universo e de brasileira

Nas redes sociais, Arthur confirmou que vai gravar com o ‘padrasto’. "Pra quem tanto esperava! Kylian Cria e eu vamos realizar", afirmou ele, deixando os fãs na expectativa por cenas bem quentes.

Além de anunciar a parceria com o namorado de Andressa Urach, Arthur também reagiu a um conteúdo sexual que Kylian publicou. A imagem mostra o rapaz recebendo sexo oral de outro homem. "Muito f*da", disse o filho da modelo, acrescentando um emoji de palminha.

Leia também: Band se pronuncia sobre post polêmico de Renata Fan

Diante das novidades, resta saber se os dois realmente cumprirão o prometido. Nas redes sociais, internautas demonstram empolgação com a possível parceria.