Os bastidores da contratação de Dave Grohl para o Nirvana

A formação clássica do Nirvana, com Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl, só se consolidou em 1990, após um período turbulento na busca por um baterista fixo. Antes da chegada de Grohl, a banda experimentou sete diferentes bateristas, mas foi com ele que o Nirvana encontrou o equilíbrio necessário para se tornar um ícone do rock mundial.

Em entrevista ao podcast Booked on Rock, Robert Boyd, autor do livro “Before the Storm: The Formative Years of America’s Last Great Band”, detalhou o processo que levou à saída de Chad Channing e à contratação de Grohl, uma mudança que redefiniu a trajetória do Nirvana.

Boyd explicou que, apesar da amizade entre Kurt Cobain e Chad Channing, havia insatisfação com o estilo do baterista. “Kurt queria um baterista que tivesse uma pegada mais pesada. Ele estava cansado do estilo de Chad”, afirmou. A decisão foi tomada na primavera de 1990, em um momento crítico para a banda, que começava a atrair a atenção de grandes gravadoras e colhia os frutos do sucesso de Bleach, seu primeiro álbum.

Enquanto buscavam um substituto definitivo, bateristas como Dale Crover (Melvins) e Dan Peters (Mudhoney) assumiram temporariamente a bateria. Peters, inclusive, acreditava que seria o novo membro fixo do Nirvana, até que uma reviravolta mudou tudo.

A guinada aconteceu quando Kurt e Krist assistiram a uma apresentação da banda Scream, na Califórnia. Na bateria estava Dave Grohl, cuja performance chamou imediatamente a atenção dos dois. Pouco depois, o Scream se desfez, deixando Grohl disponível para novos projetos.

“Dave Grohl foi rapidamente indicado ao Nirvana e estreou em 11 de outubro de 1990, no North Shore Surf Club, em Olympia, Washington. O resto é história”, contou Boyd.

Menos de um ano após sua entrada, a banda lançou o álbum Nevermind, que catapultou o Nirvana ao estrelato global. Para Boyd, a presença de Grohl foi um fator decisivo. “A entrada de Dave Grohl foi um divisor de águas. Ele trouxe a energia e o peso que Kurt tanto desejava na bateria”, destacou o autor.

O Nirvana, com sua formação definitiva, marcaria a década de 1990 e redefiniria o rock com uma sonoridade única e visceral. “Sem Dave Grohl, é difícil imaginar o Nirvana alcançando o mesmo impacto que conhecemos hoje”, concluiu Boyd.

Como membros do Foo Fighters reagiram à traição de Dave Grohl

Os Foo Fighters surpreenderam os fãs ao cancelarem a apresentação no festival Soundside Music, em Connecticut, nos Estados Unidos. A banda era a atração principal do segundo dia do evento, que seria sua primeira performance após o vocalista Dave Grohl revelar publicamente que teve uma filha fora de seu casamento com Jordyn Blum.

A revelação foi feita no dia 10 de setembro por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais de Grohl. O vocalista expressou arrependimento e pediu desculpas à família, afirmando que está focado em ser um “pai amoroso e solidário” para sua nova filha e reconquistar a confiança de sua esposa e filhos. “Amo minha esposa e meus filhos, e estou fazendo tudo o que posso para ser perdoado”, escreveu o cantor.

O impacto da confissão, no entanto, parece ter sido profundo, tanto para a banda quanto para o público. Embora a última publicação oficial dos Foo Fighters tenha sido feita no dia 19 de agosto, muito antes da revelação de Grohl, o cancelamento do show no festival gerou especulações sobre como a banda está lidando com o episódio.

Fontes próximas a Jordyn Blum revelaram que a designer de interiores já sabia sobre a existência da criança “há algum tempo”. Apesar disso, ela ficou em choque ao descobrir a situação. Amigos de Jordyn a descreveram como “devastada”, mas ressaltaram que ela conta com uma rede de apoio muito forte ao seu redor, formada por amigos que são como família.

O casal está junto há 21 anos e tem três filhos. Grohl também foi casado anteriormente com Jennifer Youngblood entre 1994 e 1997. Ex-namorada do músico, a atriz Kari Wuhrer chegou a afirmar que ele tem um histórico de traições, rotulando-o como um “traidor em série”.