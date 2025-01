Veja o antes e depois de Giovanna Jacobina, do BBB 25, após cirurgias

Reprodução/Instagram Giovanna Jacobina

Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, têm roubado a cena dos internautas e até mesmo entre os participantes do BBB 25, pela sua beleza irresistível.

Além da sua jovialidade, a nova sister da casa mais vigiada do Brasil virou destaque pelo corpo escultural. Todavia, alguns telespectadores resgataram fotos antigas da médica veterinária, em que mostra o ‘antes e depois’ das cirurgias plásticas que a deixaram, definitivamente…. irreconhecível.

Para quem não sabe, a primeira cirurgia plástica de Giovanna Jacobina foi aos 17 anos, em 2016, quando ela se presenteou com implantes de silicones nos seios. Um mês antes da maioridade, ela havia colocado 320ml em cada peito.

Em 2023, ela realizou a cirurgia ortognática, que reposiciona os ossos da mandíbula e da maxila, para corrigir assimetrias faciais e o encaixe dos dentes. Logo depois, foi submetida a uma rinoplastia que a deixou com o nariz menor e mais fino.

Dentro do BBB 25, inclusive, a irmã de Gracyanne Barbosa contou que sofria com dores de cabeça frequentes e apneia do sono antes de ter feito as cirurgias. "Eu tinha apneia do sono e dor de cabeça todos os dias", contou ela.