Globo toma decisão sobre sinopse de continuação de novela de 1994

A Globo tomou uma decisão importante em torno dos projetos inéditos desenvolvidos por Solange Castro Neves, que colaborou com a autora Ivani Ribeiro (1922-1995), no remake da novela A Viagem (1994).

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a autora apresentou a sinopse de uma trama inédita, intitulada de O Retorno, e que era apontada como uma possível continuação do clássico que ganhou uma segunda versão há mais de 30 anos.

No entanto, a Globo não aprovou a sinopse da história, que não teve maiores detalhes divulgados. Além dele, outro projeto, que havia recebido o título provisório de Tombos & Apliques, e estava em fase de estudos bem avançados na emissora carioca, encaminhada para a faixa da sete, também foi reprovado.

Com um histórico de sucessos na carreira, além de A Viagem, Solange Castro Neves foi colaboradora de outras novelas como a primeira versão de Ti Ti Ti (1985), Brega e Chique (1987), Meu Bem, Meu Mal (1990) e Mulheres de Areia (1993). No cargo de autora principal, ela escreveu Quem é Você? (1996), e como contratada da Record, foi responsável por Marcas da Paixão (2000) e Roda da Vida (2002).