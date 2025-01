Lívia Andrade exibe corpo de "boneca" durante viagem ao México

Lívia Andrade, apresentadora, postou inúmeras fotos de biquíni dourado numa praia de Tulum, no México. Com corpo de ‘boneca’, a loira ostentou bronze e drinks.

"Combinação perfeita de duas belezas: Lívia Andrade e o México", "Maravilhosa", "E haja sol e mar. Melanina e vitamina D em dia", "Sempre linda", "Corpão lindo", "Lívia um corpo perfeito para biquíni bem feito", "Coisa boa", dispararam alguns seguidores.

Em dezembro, Lívia reencontrou Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti no palco do Domingão com Huck. O encontro inusitado foi nos Melhores do Ano para homenagear Silvio Santos. Contudo, segundo o portal Em Off, o clima nos bastidores foi diferente.

Lívia Andrade acumula mais de 10 milhões de seguidores na rede social. A loira tem postado constantemente suas viagens e encantado os fãs com fotos sensuais e criativas.