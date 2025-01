Ivete Sangalo lança EP e abre as portas para o verão de 2025

Ivete Sangalo, uma das maiores estrelas da música brasileira, está dando o pontapé inicial para a temporada de verão com o lançamento de seu novo EP, intitulado O Verão Bateu em Minha Porta.

O projeto, que chegou às plataformas de streaming na madrugada de quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, promete animar o público e aquecer ainda mais os preparativos para o Carnaval 2025, com um toque especial para os fãs de Salvador e o Axé.

Além de reforçar seu reinado no cenário musical, o EP celebra os 40 anos do Axé e os 75 anos da criação do trio elétrico, com faixas que prometem ser os hinos da estação.

O novo EP de Ivete Sangalo foi gravado em dezembro de 2024, no icônico Farol da Barra, em Salvador, e traz cinco faixas energéticas, criadas para animar o verão e a folia de 2025. Entre as músicas, destaca-se a aguardada “Energia de Gostosa”, que já vinha conquistando os corações dos fãs antes mesmo do lançamento completo do EP.

A canção tem tudo para ser o hit da estação, com sua batida envolvente e cheia de energia, sendo a principal aposta para o verão.

O EP também traz a música “Deixa Merecer”, que conta com a colaboração de Margareth Menezes, uma das lendas da música baiana. A canção mistura samba-reggae com a personalidade inconfundível das duas artistas, prometendo agradar aos fãs da música tradicional da Bahia. Além disso, Ivete apresenta faixas inéditas, como “O Verão Bateu em Minha Porta”, que dá nome ao EP, e “Tum Tum Tum Tugurugudum”, que chega com uma proposta alegre e contagiante, fiel ao estilo único da cantora.

O projeto, com produção musical assinada por Radamés Venâncio, foi pensado para representar a celebração do Axé e o legado que o ritmo deixou na cultura musical do Brasil. A escolha do Farol da Barra como local para a gravação é simbólica, já que o ponto turístico de Salvador representa a energia e o espírito vibrante da música baiana. Ivete, com sua característica de arrastar multidões e conquistar todas as idades, faz questão de representar sua terra natal e a essência do Carnaval com esse novo lançamento.

Ivete Sangalo: Preparando o terreno para o carnaval de 2025

O lançamento de O Verão Bateu em Minha Porta marca o início da temporada de Ivete Sangalo para o Carnaval 2025. Com a festa mais aguardada do Brasil se aproximando, a cantora prepara uma série de novidades para o seu público, e o EP é apenas o primeiro passo.

Ivete já confirmou sua presença em diversos eventos e blocos do Carnaval de Salvador, e as músicas do EP certamente serão as trilhas sonoras de milhares de foliões durante a folia.

Além disso, Ivete aproveita para celebrar marcos importantes em sua carreira, como os 40 anos do Axé e os 75 anos do trio elétrico, reafirmando sua importância na história da música baiana e brasileira. O Carnaval de Salvador é um dos maiores e mais emblemáticos do mundo, e a cantora é uma das principais atrações, sempre trazendo inovações para o palco e mantendo a tradição do ritmo que a consagrou.

As faixas do EP O Verão Bateu em Minha Porta estão disponíveis em todas as plataformas digitais e já começam a se tornar presença obrigatória nos blocos de Carnaval, festas e playlists do verão de 2025. Se você ainda não conferiu, prepare-se para sentir a energia de Ivete, que promete deixar sua marca mais uma vez nesta temporada de celebrações e alegria.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis