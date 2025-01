BTS: V Apresenta “Rêvé”, seu novo projeto solo

O BTS tem mais uma razão para comemorar! V, o carismático membro da banda, revelou detalhes sobre seu próximo projeto solo intitulado “Rêvé”, que será lançado no próximo mês.

Com uma proposta criativa e recheada de elementos visuais, o trabalho promete ser uma nova jornada na carreira solo de Kim Taehyung, já disponível para pré-venda.

Na última quinta-feira, 16 de janeiro, V compartilhou as primeiras imagens conceito de “Rêvé”.

As fotos capturam dois aspectos distintos de sua estética: um mais sereno e poético, com tons pastéis e uma atmosfera relaxante, e outro mais introspectivo, em preto e branco, com iluminação dramática que revela um lado mais profundo e reflexivo do artista.

A narrativa de “Rêvé”, que significa “sonho” em francês, é guiada por uma frase de V em que ele compartilha suas emoções de liberdade sentidas durante sua visita a Paris, oferecendo uma visão de sonho através do olhar de um verdadeiro artista.

V: Expectativa para o lançamento de “Rêvé”

O projeto será lançado oficialmente no dia 3 de fevereiro de 2025, mas já está disponível para pré-venda. Embora os detalhes ainda sejam escassos, a expectativa em torno de “Rêvé” é grande.

A obra incluirá um photobook, mas há rumores de que o projeto possa contar também com novas músicas e até mesmo um filme, embora essas informações não tenham sido confirmadas oficialmente por V. O conceito de “Rêvé” já está ganhando o coração dos fãs, que acreditam que este novo capítulo solo de V trará uma fase mais ousada e criativa para o artista.

