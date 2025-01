Justin Bieber apresenta prévia de nova música psicodélica e despojada

Após mais de dois anos desde o lançamento de suas últimas músicas, Justin Bieber voltou a agitar seus fãs com uma prévia de sua próxima faixa.

Em um vídeo compartilhado no Instagram Story no dia 15 de janeiro, o cantor revelou um trecho de uma música que mistura psicodelia com um tom despojado, abordando temas como a superação do ódio e a busca por paz interior.

O clipe de 24 segundos apresenta Justin Bieber balançando a cabeça ao ritmo de uma melodia intrigante, acompanhada por uma letra que parece ser um esboço.

O cantor, com a voz rouca, canta versos que alternam entre o enigmático e o direto, com frases como “Estou sacudindo o ódio” e “Comprei minha Birkin para minha vadia“.

A música é marcada por um violão acústico simples, sem a produção sofisticada dos hits pop anteriores de Bieber, dando uma sensação crua e autêntica ao som.

Justin Bieber: A Estética visual e o clima psicodélico

No vídeo, Justin aparece com um moletom que obscurece seu rosto, em uma imagem que remete a uma atmosfera psicodélica. Os gráficos na tela destacam “2:57:04”, possivelmente indicando o tempo da música ou uma data relacionada ao lançamento.

A estética do clipe, misturada com os efeitos visuais, reforça a ideia de que a nova música traz um estilo mais íntimo e experimental para a carreira do cantor.

O clipe termina com Justin sorrindo, com óculos escuros, enquanto canta a última parte da música. A duração de 3 minutos e 26 segundos do trecho sugere que o single pode ser o próximo grande sucesso de rádio de Bieber, trazendo um som mais intimista, mas com seu toque único de pop psicodélico.

O entusiasmo gerado pela prévia já está criando altas expectativas entre os fãs para o lançamento oficial da música.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis