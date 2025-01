Anitta realiza primeiro show de quarta no BBB 25 com Painitto - (crédito: TMJBrazil)

Na noite de 15 de janeiro de 2025, o BBB 25 recebeu uma apresentação memorável no primeiro Show de Quarta da temporada.

Anitta subiu ao palco para animar as duplas confinadas na casa, trazendo seu pai, Mauro Machado, o carismático “Painitto,” como companhia especial. A performance marcou a quinta vez que a cantora participa do reality e foi um momento de grande alegria e descontração para os participantes.

Anitta e Painitto protagonizaram uma apresentação cheia de energia e emoção, conectando-se com os brothers e sisters que não esconderam a empolgação ao ver a dupla. O show fez parte de uma dinâmica especial do programa, em que artistas são convidados a se apresentar ao lado de alguém com quem têm um vínculo significativo, seja de amizade ou parentesco.

A noite foi também uma forma de celebrar a relação única entre Anitta e seu pai, que no ano passado ganhou de presente de aniversário um pocket show exclusivo. Mauro, que já é conhecido pelo público, mostrou carisma no palco, deixando os participantes ainda mais encantados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sportv (@sportv)

Anitta e a novidade do Show de Quarta

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @multishow

O Show de Quarta é uma das inovações da 25ª edição do Big Brother Brasil, substituindo a tradicional Festa do Líder na primeira fase do programa. As apresentações musicais às sextas-feiras também prometem ser um destaque, trazendo ainda mais entretenimento para os confinados e o público.

Durante o evento, Anitta interagiu com os brothers e sisters, arrancando sorrisos e criando memórias inesquecíveis. Nas redes sociais, a cantora havia anunciado sua participação com entusiasmo na tarde do mesmo dia: “Mais tarde tem, hein?” escreveu, instigando a curiosidade dos fãs.

O primeiro Show de Quarta foi um sucesso, unindo música, emoção e diversão para marcar o início de uma temporada cheia de surpresas no reality mais assistido do Brasil.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis