Lady Gaga: entenda por que ela cancelou show no Brasil em 2017

Lady Gaga estaria supostamente confirmada para uma apresentação no Brasil, marcada para o dia 3 de maio deste ano. Intitulado “Lady Gaga Todo Mundo no Rio”, o show em Copacabana seria um marco, atraindo fãs de todo o Brasil e da América Latina. A última tentativa de Gaga de se apresentar no país foi em 2017, durante o Rock in Rio, mas o show foi cancelado devido a fortes dores decorrentes de sua condição de saúde: a fibromialgia.

A fibromialgia, que afeta aproximadamente 3% da população brasileira, é uma doença crônica caracterizada por dores generalizadas e persistentes no corpo, frequentemente associada a fadiga, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas. Embora a causa da condição ainda não seja totalmente compreendida, sabe-se que ela é mais prevalente entre mulheres de 30 a 50 anos.

De acordo com o Fernando Jorge, especialista em dor e medicina regenerativa, a fibromialgia pode gerar um impacto profundo na qualidade de vida dos pacientes. “Essa é uma doença que não apresenta lesões detectáveis nos tecidos, mas provoca uma amplificação dos impulsos dolorosos no sistema nervoso central, o que a torna difícil de diagnosticar e muitas vezes desacreditada até mesmo por profissionais de saúde”, afirma.

Além da dor física, a fibromialgia frequentemente vem acompanhada de questões emocionais como ansiedade e depressão. “Cerca de 50% dos pacientes apresentam sintomas depressivos, o que pode agravar a percepção da dor e criar um ciclo difícil de romper”, explica o especialista.

O diagnóstico da fibromialgia é clínico, baseado na avaliação dos sintomas e na exclusão de outras condições. Embora não tenha cura, existem abordagens eficazes para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Fernando destaca a prática de exercícios físicos como um dos pilares do tratamento. “Atividade física, sob supervisão profissional, é essencial para o manejo da fibromialgia. Além disso, terapias como fisioterapia, psicoterapia cognitivo-comportamental e o uso de medicamentos podem ser indicadas”, completa.

Relembre a passagem que Lady Gaga já teve pelo Rio de Janeiro

Lady Gaga, uma das maiores estrelas da música pop, pode estar prestes a retornar ao Rio de Janeiro. Segundo rumores, a cantora estaria negociando um megashow na praia de Copacabana em maio, seguindo o mesmo formato do espetáculo de Madonna em 2024, que reuniu mais de 800 mil pessoas no local. No entanto, nenhuma confirmação oficial foi feita até o momento.

Os fãs brasileiros da “mãe monstro” ainda guardam memórias especiais da primeira e única passagem da artista pelo país. Em 2012, com a turnê Born This Way Ball, Lady Gaga realizou apresentações marcantes no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Durante sua estadia na capital fluminense, ela não apenas subiu ao palco, mas também deixou um legado emocional. Gaga tatuou “Rio” no pescoço em homenagem à cidade e participou de uma partida de futebol com crianças no Morro do Cantagalo, encantando os moradores locais.

“Quero que vocês nunca se esqueçam deste dia, porque esse é o meu lugar favorito em todo o mundo. Eu viajei o mundo inteiro, mas nunca me senti tão feliz quanto estou me sentindo no Rio”, declarou a artista durante sua performance na época.

Apesar de um retorno ter sido planejado para o Rock in Rio em 2017, Lady Gaga precisou cancelar sua participação devido a problemas de saúde. Recentemente, ela mencionou em entrevistas que está ansiosa para reencontrar seus fãs brasileiros.

Os rumores sobre o possível show começaram a circular em novembro de 2024, intensificados após o sucesso do evento de Madonna em Copacabana. O prefeito Eduardo Paes chegou a realizar uma enquete para escolher a próxima estrela a se apresentar na icônica praia carioca, e Gaga foi uma das favoritas.

Com uma carreira que começou em 2008, Lady Gaga lançou sete álbuns de estúdio e conquistou o público com hits como “Bad Romance” e “Shallow”. Além da música, também brilhou como atriz em produções como Nasce Uma Estrela e American Horror Story.

Enquanto os fãs aguardam ansiosos por uma confirmação, a expectativa cresce para que Gaga volte ao Brasil e, quem sabe, marque mais uma vez a história da música na cidade maravilhosa.