“APT.” de ROSÉ e Bruno Mars se torna o maior sucesso de K-Pop

A música “APT.” de ROSÉ, em colaboração com Bruno Mars, conquistou um marco histórico ao se tornar o maior sucesso de K-pop na parada Pop Airplay da Billboard.

Subindo para a quarta posição na atualização de 25 de janeiro de 2025, o single superou “Dynamite”, do BTS, que alcançou a quinta posição em dezembro de 2020, e continua sendo o único hit de K-pop a figurar entre os cinco primeiros da parada.

Com sua primeira entrada como solista na parada Pop Airplay, ROSÉ, membro do BLACKPINK, agora ocupa uma posição de destaque na música pop global. Antes dessa conquista, o BLACKPINK teve outras faixas na parada, mas nenhuma delas chegou tão perto do topo quanto “APT.”.

O sucesso é especialmente significativo porque “APT.” não só é uma colaboração entre ROSÉ e Bruno Mars, mas também marca a estreia de ROSÉ como artista solo em uma parada tão importante, consolidando ainda mais sua carreira fora do grupo.

O feito também coloca ROSÉ como a primeira artista feminina de K-pop a alcançar o top 5 da Billboard Hot 100, com a música ocupando o 5º lugar no ranking global.

A ascensão de “APT.” é reforçada pela impressionante performance de reproduções nas rádios, com a KMVQ de São Francisco liderando as transmissões, seguida por outras grandes estações como Z100 de Nova York e KIIS-FM de Los Angeles, destacando o enorme alcance da música.

ROSÉ e Bruno Mars: O impacto de “APT.” na indústria musical

“APT.” é parte do álbum Rosie, o primeiro trabalho solo de ROSÉ após seu sucesso com o BLACKPINK. A música não apenas dominou as paradas da Billboard Global 200, onde permaneceu por 11 semanas consecutivas, como também teve um impacto significativo nas paradas internacionais.

Sua ascensão meteórica é um reflexo de seu apelo global, que transcende as barreiras da música pop tradicional. Além disso, a música foi impulsionada por um aumento de 17% nas reproduções semanais, um reflexo claro de sua crescente popularidade.

Outro single de ROSÉ, “Toxic Till the End”, também debutou no Pop Airplay, conquistando o 40º lugar. Esse novo sucesso de ROSÉ evidencia sua presença consolidada na indústria musical, com a artista cada vez mais se afirmando como uma das figuras mais influentes do cenário pop global.

ROSÉ tem se mostrado uma artista completa, não apenas pela sua habilidade vocal e carisma, mas também pela sua capacidade de navegar com sucesso nas paradas musicais mais prestigiadas do mundo. Com “APT.”, ela demonstra que está preparada para deixar uma marca duradoura na história do K-pop e da música ocidental, quebrando barreiras e conquistando fãs de todas as partes do mundo.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis