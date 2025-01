Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (19/1)

O MUNDO

Data estelar: Sol ingressa em Aquário em conjunção a Plutão.

O mundo como o conhecemos tem uma aparência, isto é, uma personalidade, e tem também as suas causas invisíveis, sua alma, porque o mundo é uma projeção de como funciona nossa humanidade.

A personalidade do mundo é o somatório das tradições religiosas, ideológicas e econômicas, resultando no que chamamos de civilização, enquanto a alma é a circulação invisível de Vida, pela qual tudo existe e nela acontece o tempo inteiro.

Tal qual acontece conosco individualmente, o mundo está mais voltado à personalidade aparente do que à alma invisível, e por isso parece funcionar sem alma, como a imensa maioria das pessoas também, o que é uma tristeza, porque a personalidade é temporária, destinada a morrer, enquanto a alma é imortal, sem começo e sem fim.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



A socialização é fundamental nesta parte do caminho, porque ela propiciará encontros férteis em projetos futuros. Saia de casa, nem que seja para andar à esmo pelos ambientes próximos de onde você mora. Socializar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O tempo é propício para avançar, mas apesar de haver facilidades que a vida dispõe, elas ficarão curtas se você não tomar as devidas iniciativas para as aproveitar. Faça a sua parte e o Universo fará a parte dele.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Pense bem, pense com suas próprias formulações, e tenha em mente que ninguém foi ensinado a pensar, mas a repetir o que outros pensaram no passado. Então, veja que algumas de suas opiniões podem não ser suas de verdade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os sentimentos se adensam porque sua alma percebe que há nuances que eram desconhecidas nos relacionamentos, e agora essas surgem muito claras à sua frente sem, no entanto, poder ser feito nada em relação a essas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando você valoriza devidamente as pessoas com que se relaciona, elas devolvem a cordialidade com atitudes compreensivas em relação aos desvios que você eventualmente cometer. Esse é o melhor estado dos relacionamentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O momento encerra potencialidades interessantes, que são sementes de possibilidades futuras, as quais precisariam ser cuidadas devidamente para germinarem e darem frutos. Nada acontece sem sua ajuda e esforço.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tenha em mente os projetos que fazem seu coração arder de vontade de os realizar, porque ainda que sejam grandes demais para caber nos próximos dias, mesmo assim será possível fazer algum tipo de aproximação. É ótimo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Aproveite este momento para rever os passos que deu e que conduziram sua alma até aqui e agora. Essa revisão permitirá a você construir uma nova largada para se renovar e inventar um caminho todo diferente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há tanta coisa que poderia ser dita, mas de que adianta dizer verdades para as pessoas que se tornaram impermeáveis a elas? Melhor enfiar o violino no saco e partir para outro ambiente, onde você receba acolhimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Os recursos estão disponíveis, mas ainda não estão ao seu alcance, o que significa que nos próximos dias você vai precisar se movimentar com firmeza, deixando claras suas intenções. Assim haverá avanço.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O destino está em parte escrito, mas isso não significa que acontecerá sem você tomar iniciativa alguma. A parte do destino já está escrita, agora você precisa escrever a sua parte, se aproximando às oportunidades.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



O silêncio será boa companhia, prefira guardar para você suas reflexões mais íntimas, porque por enquanto elas não seriam compreendidas por ninguém, nem mesmo por aquelas pessoas que supostamente seriam amigas.