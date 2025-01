Letícia Bufoni realiza procedimento na JK Estética Avançada após rompimento de prótese

Letícia Bufoni, renomada atleta de skate, realizou nesta sexta-feira (17) uma cirurgia de troca de próteses com a clínica JK Estética Avançada. De acordo com o Terra, o procedimento aconteceu devido a um rompimento nas próteses anteriores, o que causou a migração de partículas de silicone para os gânglios linfáticos da atleta.

Segundo o portal, a Princesa do Skate foi internada no renomado Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para procedimento estético avaliado em R$ 60 mil, de acordo com o site. Cirurgias de troca de próteses têm complexidade moderada a alta, e no caso da skatista, ocorreu a remoção dos gânglios afetados pelo silicone, o que complicou a cirurgia.

Letícia Bufoni: rompimentos de próteses devem ser tratados com urgência

O rompimento de próteses de silicone é um acontecimento sério, sendo indicado a procura de médicos especialistas para não causar danos a longo prazo, como dor ou parestesia (sensação de dormência no corpo). Quando o rompimento acontece, a prótese deve ser retirada com urgência, assim como as partículas de silicone presentes no corpo.

Um exemplo semelhante ao da atleta aconteceu com a atriz Luiza Ambiel, de 52 anos, que foi internada às pressas no início do ano passado por rompimento da prótese esquerda: “Eu estava sentindo muita dor. A minha mama esquerda ficou dura, quente e subiu. Às pressas, tomei antibióticos e tive que ir para mesa de cirurgia”, relatou.

No caso de Letícia Bufoni, sua prótese antiga de 250 ml (que estava em seu organismo há quase uma década), foi substituída pelas de 295 ml posicionadas à frente do músculo. A mudança do peso das próteses ocorreu após análise da clínica, visando harmonizar e naturalizar os silicones no corpo da skatista.

“A troca era imprescindível para evitar complicações maiores. Durante o procedimento, além da substituição das próteses, removemos um gânglio de cada lado para tratar o problema de migração do silicone”, contou ao Terra o Dr. Ubajara Guazzelli, médico responsável por realizar a operação da atleta.

Após a cirurgia, a Princesa do Skate será monitorada por algumas horas e então, se não houver complicação pós-procedimento, receberá alta ainda nesta sexta (17). A atleta segue para uma rotina rígida de recuperação, com repouso e outros cuidados específicos para garantir a cicatrização limpa da cirurgia.

Além disso, Letícia Bufoni precisa evitar atividades físicas intensas, impactos ou movimentos bruscos que possam comprometer o posicionamento das próteses e a cicatrização, utilizando de malha cirúrgica, evitar levantar peso e comparecer às consultas de revisão para acompanhamento da recuperação.