Detalhes sobre a nova música de Justin Bieber em 2025

Após mais de dois anos sem lançamentos, Justin Bieber reacendeu a expectativa de seus fãs ao compartilhar um intrigante vídeo em seus stories do Instagram na última quarta-feira (15). O cantor, que permanece em hiato desde o álbum Justice (2021), parece estar preparando o terreno para uma nova fase em sua carreira.

O clipe de 24 segundos, filmado em infravermelho, mostra Bieber balançando a cabeça ao som de uma faixa misteriosa com tons sombrios e distorcidos. Vestindo um moletom que inicialmente esconde seu rosto, o artista aparece de costas enquanto a música — ainda sem título — toca. Na tela, a inscrição “2:57:04” surge acompanhada de emojis de câmera e escrita manual, intensificando o clima enigmático.

Na prévia, Bieber canta frases roucas e fragmentadas como: “B–ch, I’m takin’ bait… Shakin’ off the hate… Go out the country and I’m not feelin’ nice…” A melodia, conduzida apenas por um violão acústico, foge da produção polida característica de seus hits anteriores, sugerindo que se trata de uma demo crua. Ao final, a câmera foca no retrovisor, confirmando a identidade do cantor, que aparece sorrindo e dublando a letra.

Apesar de não haver uma confirmação oficial sobre a data de lançamento, o trecho chamou a atenção dos fãs, que especulam se esta é uma amostra de um single ou parte de um álbum completo. Um representante do cantor, porém, afirmou que “não há detalhes adicionais no momento”.

A rotina por trás das câmeras

O restante do vídeo revela Bieber relaxando ao som de artistas como Gunna, Sleepy Hallow e Playboi Carti, enquanto cenas alternam entre uma paisagem nevada e momentos com sua esposa, Hailey, e seu filho, Jack Blues, em Aspen, Colorado. Entre closes em acessórios luxuosos e interações espontâneas, como acariciar um cervo de chifres imponentes, o cantor mantém o tom casual, reforçando a imagem de quem está equilibrando vida pessoal e criativa.

Retorno ao estúdio

Desde 2022, Bieber tem compartilhado indícios de novos projetos. Sessões de gravação ao lado de renomados produtores, como Mk.gee, já foram divulgadas. Em entrevista, Mk.gee destacou: “Qualquer coisa que sai da boca dele vira música pop. Ele tem algo único e ousado.”

Após superar desafios de saúde, incluindo a síndrome de Ramsay Hunt, que o afastou temporariamente dos palcos, Bieber voltou aos holofotes com apresentações pontuais, como no All-Star da NHL em fevereiro de 2024. Agora, com novas pistas, os fãs aguardam ansiosamente o próximo capítulo musical de uma das maiores estrelas pop da atualidade.

Será que 2025 marcará o retorno triunfal de Justin Bieber? Tudo indica que o cantor está pronto para surpreender mais uma vez.