Twenty One Pilots: o que esperar deles no Brasil e setlist - (crédito: TMJBrazil)

O aguardado retorno do Twenty One Pilots ao Brasil está prestes a acontecer. A dupla, formada por Tyler Joseph e Josh Dun, traz a turnê “The Clancy World Tour” para três cidades brasileiras: Curitiba, no dia 22 de janeiro, no icônico palco da Pedreira Paulo Leminski; Rio de Janeiro, em 24 de janeiro, na Farmasi Arena; e São Paulo, em 26 de janeiro, no Allianz Parque.

O que esperar das apresentações

Com ingressos ainda disponíveis no site oficial da Eventim, os shows prometem uma experiência única para os fãs. Conhecidos por performances interativas e visualmente impactantes, Tyler e Josh trazem à América Latina um espetáculo que mistura música, arte e momentos de conexão direta com o público.

Na turnê, a banda surpreende com dois mini palcos localizados entre a pista premium e a pista comum, permitindo que fãs de diferentes setores tenham a oportunidade de ver os artistas mais de perto. É nesse espaço que eles apresentam um medley de músicas antigas, como “Addict With a Pen”, “Fall Away”, “Forest” e “Migraine”.

Show de abertura

Antes da entrada triunfal do duo, o público será aquecido pela banda neozelandesa Balu Brigada, conhecida por hits como “So Cold” e “Designer”. Os shows de abertura começam às 19h15 em Curitiba e às 19h45 no Rio de Janeiro e São Paulo.

Interações e momentos marcantes

Durante a execução de “Ride”, Tyler Joseph frequentemente convida fãs – ou até pais de fãs – para subir ao palco, transformando a canção em um momento divertido e único. Além disso, o espetáculo inclui o famoso “teletransporte” de Tyler durante “Car Radio”, em que ele surge magicamente em outro ponto do local.

Outra marca registrada do duo é a interação com o público: eles coordenam lanternas de celulares, cantam trechos a capella e incentivam a participação ativa dos espectadores.

O setlist: clássicos e novidades

O show apresenta uma mistura de sucessos consagrados e faixas do mais recente álbum, Clancy (2024), que aborda temas como depressão, ansiedade e resiliência. Canções como “Stressed Out”, “Heathens” e “Trees” dividem espaço com novas composições, incluindo a poderosa “Paladin Strait”, que encerra o set com emoção.

Confira o provável setlist completo: