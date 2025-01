Por onde anda Taylor Swift após turnê mundial

Pouco mais de um mês após o encerramento da turnê mundial The Eras Tour, Taylor Swift tem estado mais reclusa, mantendo distância das redes sociais e eventos públicos. Desde o último show, em 8 de dezembro de 2024, a cantora não anunciou novos projetos ou divulgou lançamentos, deixando alguns fãs curiosos sobre seu “sumiço”.

Porém, longe dos holofotes, a voz de “Shake It Off” não ficou parada. A artista celebrou seu aniversário, realizou ações filantrópicas, passou momentos com amigos e apoiou o namorado, o jogador Travis Kelce, em jogos do Kansas City Chiefs.

No dia 13 de dezembro, Taylor comemorou seus 35 anos com uma festa surpresa organizada por amigos e familiares. O evento foi temático, com convidados vestidos em looks inspirados nos figurinos icônicos da cantora ao longo da carreira. Travis Kelce, namorado da artista, também surpreendeu Swift ao contratar um chef e um barman exclusivos para a celebração.

Demonstrando seu comprometimento com causas sociais, Taylor visitou o Children’s Mercy Hospital, em Kansas City, pouco antes do Natal. Durante a visita, tirou fotos com pacientes e funcionários, distribuiu presentes e trouxe alegria aos que estavam no local.

Além disso, a artista mostrou solidariedade às vítimas dos incêndios em Los Angeles, divulgando instituições para doações e contribuindo financeiramente para os esforços de recuperação.

No início de janeiro, Taylor apareceu em fotos compartilhadas por suas backing vocals, durante uma viagem de amigas, indicando que a conexão com sua equipe da The Eras Tour permanece forte.

Novidades em 2025?

Os fãs especulam que Taylor já esteja trabalhando em um novo álbum. O último lançamento inédito da cantora foi The Tortured Poets Department (2024), e, com a proximidade do Grammy 2025, há expectativa de sua presença no evento, já que o projeto está indicado.

Outro tópico de interesse é a possível regravação dos álbuns Taylor Swift (2006) e Reputation (2017), os últimos que faltam para que Swift recupere a propriedade total de sua discografia.

Além disso, rumores apontam para o lançamento de um documentário sobre The Eras Tour. Uma equipe especial teria registrado os últimos shows, o que aumenta a expectativa dos fãs para uma produção que capture a grandiosidade da turnê.