Katy Perry e Taylor Swift se tornaram amigas? Saiba tudo

A relação entre Katy Perry e Taylor Swift passou por altos e baixos ao longo dos anos, mas parece que as duas cantoras finalmente encontraram um terreno comum. Durante uma recente entrevista, Katy relembrou um momento especial em 2024, quando esteve na Austrália e teve a oportunidade de assistir ao show de Taylor na turnê The Eras Tour.

Katy, que estava no país a trabalho, contou que ligou para Taylor para expressar sua empolgação com o show. “Eu liguei para ela e disse ‘Ei, garota, estou indo para o show, estou muito empolgada’”, contou a cantora. Em seguida, ela também revelou que recebeu pulseiras da amizade de Rita Ora durante o evento, que reforçaram a sensação de pertencimento a uma comunidade. “Eu amo muito ela”, disse Katy sobre Taylor, demonstrando uma conexão genuína entre as duas.

O reencontro das artistas marcou um momento importante para os fãs, que acompanharam de perto os altos e baixos da amizade delas. A tensão entre as cantoras remonta a 2013, quando uma série de desentendimentos envolvendo dançarinos de ambas as turnês culminou em rumores de rivalidade. A situação ficou ainda mais intensificada com o lançamento de “Bad Blood”, de Taylor, em 2014, onde a letra sugeria uma amizade quebrada e sabotagem.

Contudo, com o passar dos anos, as duas artistas começaram a demonstrar sinais de reconciliação. Em 2017, Katy já havia declarado em entrevista que estava disposta a dar um fim à rivalidade, elogiando Taylor como uma “compositora fantástica” e sugerindo que ambas poderiam ser exemplos positivos para outras mulheres na indústria da música. A reconciliação foi finalmente selada de forma simbólica em 2019, quando Katy apareceu no clipe de Taylor para a música “You Need to Calm Down”, trocando um abraço público que marcou o fim da disputa.

No show de The Eras Tour em fevereiro de 2024, Katy Perry não poupou elogios à performance de Taylor, destacando a energia única do evento e a importância de fazer parte desse “movimento” de amizade e união entre artistas. A turnê, que arrecadou mais de US$ 2 bilhões, foi também um palco para Katy expressar gratidão pela evolução da amizade das duas, algo que ela considera um exemplo de “redenção” e amadurecimento.

Katy também falou sobre a experiência de estar ao lado de outras figuras importantes da indústria musical, como Rita Ora, ressaltando o senso de comunidade que se formou ao redor da turnê de Taylor. A amizade, que parecia improvável no passado, agora é um símbolo de superação e respeito mútuo entre as duas estrelas.