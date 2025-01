Tudo o que se sabe sobre a pausa na carreira de Jão

Após uma turnê intensa que se estendeu por quase um ano, Jão encerrou sua maratona de shows com uma apresentação inesquecível no Allianz Parque, em São Paulo, neste final de semana. A performance, marcada por elementos visuais impactantes, como uma cama pegando fogo, voos e uma chuva de cartinhas caindo sobre o público, foi o grand finale de um ciclo que levou o cantor a refletir sobre o futuro.

Em entrevista ao Fantástico na semana que antecedeu o show, o artista revelou um lado mais pessoal, compartilhando não só detalhes sobre sua vida fora dos palcos, mas também as dificuldades enfrentadas ao longo da turnê. Durante os últimos dias de preparação para o evento, Jão precisou de cuidados médicos devido a uma virose, precisando tomar soro para se recuperar. Mesmo assim, ele demonstrou grande profissionalismo, afirmando que já havia feito shows em condições semelhantes e que não deixava essas adversidades abalarem sua dedicação.

A conversa com o programa revelou um Jão mais introspectivo, que confessou que está pensando em tirar um tempo para si após o fim dessa fase de sua carreira. “Quero dar um tempo, quero… virar um fantasma, assim, virar um… curtir”, disse o cantor, explicando que sente a necessidade de um descanso para aproveitar momentos simples e sem pressões, como passar tempo com seus gatos e assistir a filmes no sofá. Quando questionado sobre um possível período sabático, ele se mostrou aberto à ideia, mas sem uma data certa para seu retorno.

Além do desejo de descanso, Jão também mencionou a vontade de se reconectar com suas raízes e fazer coisas simples, como celebrar com os amigos, o que reflete um desejo de equilibrar sua vida pessoal com a carreira que exigiu tanto dele nos últimos meses.