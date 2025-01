Carrie Underwood canta a cappella após falha técnica na posse de Trump

Carrie Underwood protagonizou um momento memorável durante a cerimônia de posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro de 2025.

Após um problema técnico interromper seus planos de se apresentar ao lado do The Armed Forces Chorus e do United States Naval Academy Glee Club, a cantora precisou improvisar. Durante dois minutos de atraso, Underwood permaneceu ao lado do pódio até tomar a iniciativa de realizar uma performance a cappella de “America the Beautiful”.

Vestida com um elegante vestido claro, ela chamou o público a participar: “Se vocês sabem a letra, me ajudem aqui.” A plateia respondeu prontamente, unindo suas vozes à da estrela country em um momento de emoção coletiva. A apresentação simbolizou unidade e força em meio aos desafios, alinhando-se ao tom patriótico do evento.

Carrie Underwood: Reação do público e contexto histórico

A decisão de Underwood de aceitar o convite para participar da cerimônia gerou reações diversas. Em um comunicado anterior ao evento, ela destacou sua motivação patriótica:

“Amo nosso país e estou honrada por ter sido convidada para cantar na posse e ser uma pequena parte deste evento histórico. Este é um momento para nos unirmos no espírito de unidade e olharmos para o futuro.”

Apesar de suas palavras, parte do público, especialmente membros da comunidade LGBTQ+, expressou descontentamento com sua escolha. Isso ocorreu em razão das políticas da administração Trump, que incluem restrições aos direitos de pessoas trans e queer.

Críticas surgiram nas redes sociais, principalmente porque Underwood já havia declarado apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis